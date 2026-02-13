Recta final del derribo de tres antiguas azulejeras que liberará 36.000 m² industriales en l’Alcora

El derribo de las antiguas azulejeras Onuba, Gres Luna y Pasta Blanca, situadas en la carretera L’Alcora-Castellón a la entrada del municipio, entra en su fase final. La demolición permitirá liberar 36.000 metros cuadrados de suelo industrial en la partida Foyes Ferraes, donde operan factorías cerámicas de referencia como Vives Azulejos y Gres, Planomyr, Talleres Cortés o La Platera.

Esta intervención no solo transforma un espacio en desuso, sino que abre nuevas oportunidades empresariales para emprendedores y negocios locales, consolidando a Foyes Ferraes como una de las zonas industriales más estratégicas de l’Alcora.

Licencia urbanística y plazos del derribo

En la Junta de Gobierno Local de l’Alcora celebrada el 3 de febrero de 2025, se aprobó otorgar licencia urbanística a Reciclados y Derribos Llorens, S.L. para las obras de “Derribo de Naves en Antigua Fábrica en la Carretera Castellón 7-9 de l’Alcora”.

El permiso abarcaba 24.000 metros cuadrados construidos sobre un solar total de 36.000 metros cuadrados, actualmente propiedad de un banco.

El derribo de estas fábricas en ruinas se suma a la tendencia de crear espacios de expansión, junto con los terrenos de las antiguas fábricas Sanchis y Plaza. / R. D. A.

Ubicación estratégica y contexto industrial

Las tres antiguas azulejeras, que dejaron de producir hace años, se encuentran prácticamente a la entrada de la población, a menos de dos kilómetros del núcleo urbano. La zona industrial de Foyes Ferraes alberga importantes factorías cerámicas, y la liberación de estos 36.000 metros cuadrados se suma a otras operaciones en el municipio para generar suelo industrial disponible.

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, destacó: “Desde el Ayuntamiento de la villa ceramista estamos satisfechos de que el derribo y la adecuación del terreno de tres antiguas azulejeras en ruinas puedan transformarse en un nuevo centro de oportunidades de 36.000 metros cuadrados útiles, destinados a impulsar el crecimiento y la actividad económica local”.

Además de abrir un terreno atractivo para el desarrollo industrial, la demolición evita riesgos y posibles accidentes, ya que los techos de las naves estaban en muy malas condiciones y el recinto no contaba con vallado, lo que podía poner en peligro a cualquier persona.

Estas intervenciones forman parte de una tendencia de expansión y renovación industrial en l’Alcora, junto con los terrenos de las antiguas fábricas Sanchis y Plaza, sumando entre las tres 90.000 metros cuadrados que permitirán la llegada de nuevos servicios, fábricas y negocios, fomentando el empleo y nuevas oportunidades económicas.

Futuro de los terrenos y proyectos en marcha

De hecho, tras el derribo de Onuba, Pasta Blanca y Gres Luna, habrá que esperar a que surjan emprendedores interesados en la zona y que sus proyectos se conviertan en realidades concretas, como lo será la residencia de la tercera edad en la antigua fábrica Sanchis.

Asimismo, en la zona de la antigua Azulejos Plaza, tras su derribo, ya se está urbanizando el terreno para la futura construcción de un nuevo Mercadona, generando una nueva área comercial y residencial.