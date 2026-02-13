La transformación de un local municipal en almacén arqueológico: un paso más en la apuesta por el turismo histórico de la Vall

La Vall d'Uixó tiene en marcha dos proyectos con financiación europea que, conjuntamente, superan los cinco millones de euros de inversión. Aunque son independientes entre sí, forman parte de un mismo plan global: convertir los recursos históricos y patrimoniales de la ciudad en un atractivo turístico.

Una de esas intervenciones es la que convertirá la antigua Fàbrica de la Llum en el Museo Arqueológico Municipal, con la adecuación de su entorno y la conexión con el paraje de Sant Josep, donde va a renaturalizarse el aparcamiento. Esas obras están en marcha y finalizarán este año.

La otra inversión es la que afecta al yacimiento del poblat iber de Sant Josep, con la aportación económica más importante de cuantas ha recibido para excavación y museización. Y es precisamente en este proyecto en el que hay novedades.

Estos días se ha formalizado la adjudicación de las obras de habilitación de un local municipal para convertirlo en almacén arqueológico.

Desde que se comenzó a investigar el poblat iber, los hallazgos arqueológicos son numerosos y de importancia significativa. En la fase de excavación actual, ya durante los primeros días empezaron a aparecer vestigios relevantes de otras épocas y uno de los principales problemas que la Vall quería solucionar al solicitar fondos de Europa en este contexto, era crear las infraestructuras necesarias para dar cobertura, ordenar y exponer todo ese patrimonio histórico.

Los cerca de tres millones de euros concedidos para actuar en el poblat íber estaban divididos en varios contratos, y uno de ellos, contemplaba la adecuación de un local para convertirlo en almacén arqueológico, como se ha mencionado. Esa parte, acaba de adjudicarse por algo más de 125.000 euros.

El bajo de titularidad municipal (que es la suma de cuatro locales de la planta baja del inmueble) está ubicado en un edificio de viviendas de la ronda Glòries Valencianes del barrio Carbonaire. La superficie útil es de 433 metros cuadrados.

En su interior, tal y como consta en el proyecto presentado por la empresa adjudicataria, Elector Servicios y Proyectos SAU, se creará una sala de limpieza de los restos arqueológicos, una de almacenamiento, un aseo accesible, un vestuario y una zona de paso, como elementos principales.

La obra consistirá en la demolición de la actual tabiquería interior, la redistribución de los nuevos espacios, instalación de sistemas de ventilación y conducción de aire, además de la red eléctrica, la iluminación y la fontanería, la aplicación del aislamiento térmico, red de evacuación de aguas residuales y todas las medidas de seguridad para un local de estas características, entre otras mejoras. El plazo de ejecución es de tres meses desde la firma del contrato.

El concejal de Proyectos Europeos, Jorge García, tras esta nueva adjudicación incide en que «seguimos avanzando en la ejecución de los fondos de Europa» en un modelo de gestión que se abordará en las jornadas que se celebrarán la próxima semana, anunciadas estos días por la alcaldesa, Tania Baños, y que ha supuesto la llegada a la Vall de más de 17 millones de euros, «que están transformando la ciudad, en un momento histórico».