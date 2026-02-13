Consecuencias de la alerta roja
Vinaròs cancela el desfile del Carnaval del sábado y mantiene la incógnita para el del domingo
El pronóstico de fuertes vientos obliga a suspender el multitudinario evento programado para este sábado
El Carnaval de Vinaròs no podrá vivir este sábado uno de sus momentos más esperados. El desfile queda suspendido obligatoriamente dada la alerta roja por viento decretada por el Centre de Emergències de la Comunitat Valenciana.
Desde el Ayuntamiento ha informado este viernes a las 15.30 horas que se suspenden todos los actos en la vía pública previstos para el sábado. Para el desfile del domingo, han indicado desde el consistorio que “se reevaluará la situación atendiendo a la previsión meteorológica”.
En principio, el tiempo será más benevolente el domingo, aunque todo queda pendiente de las previsiones.
Programación oficial del Carnaval de Vinaròs 2026: Todos los actos
La Comisión Organizadora del Carnaval (COC), brigada municipal, policía local y empresas trabajan este viernes para acabar por la tarde el montaje del sambódromo en la avenida País Valencià con previsión de que se pueda desfilar el domingo.
- De antigua alquería a recinto pionero en toda España: Burriana estrena el centro de interpretación citrícola
- Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
- Una conocida empresa de la Vall d'Uixó celebra su 20 aniversario regalando un encierro de cerriles
- Una nueva franquicia que llega a Almassora busca trabajadores: ya hay más de 1.700 inscritos para ocho vacantes
- L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
- Chicote graba un programa de televisión en Peñíscola
- Castellón vuelve a ser mayoría entre los candidatos y finalistas a mejores 'bous al carrer' de la Comunitat
- Benicàssim celebrará el Carnaval con desfile, chocolatada y disfraces