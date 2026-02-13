Vinaròs cancela el desfile del Carnaval del sábado y mantiene la incógnita para el del domingo

El Carnaval de Vinaròs no podrá vivir este sábado uno de sus momentos más esperados. El desfile queda suspendido obligatoriamente dada la alerta roja por viento decretada por el Centre de Emergències de la Comunitat Valenciana.

Desde el Ayuntamiento ha informado este viernes a las 15.30 horas que se suspenden todos los actos en la vía pública previstos para el sábado. Para el desfile del domingo, han indicado desde el consistorio que “se reevaluará la situación atendiendo a la previsión meteorológica”.

En principio, el tiempo será más benevolente el domingo, aunque todo queda pendiente de las previsiones.

La Comisión Organizadora del Carnaval (COC), brigada municipal, policía local y empresas trabajan este viernes para acabar por la tarde el montaje del sambódromo en la avenida País Valencià con previsión de que se pueda desfilar el domingo.