Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuda 200 €Familia de SoniaDirecto temporal viento CastellónNeonazis CastellónPlanes para este fin de semanaRestaurantes calçots en Castellón
instagramlinkedin

Consecuencias de la alerta roja

Vinaròs cancela el desfile del Carnaval del sábado y mantiene la incógnita para el del domingo

El pronóstico de fuertes vientos obliga a suspender el multitudinario evento programado para este sábado

Fotos del montaje del sambódromo en la avenida País Valencià.

Fotos del montaje del sambódromo en la avenida País Valencià. / Javier Flores

Javier Flores

Vinaròs

El Carnaval de Vinaròs no podrá vivir este sábado uno de sus momentos más esperados. El desfile queda suspendido obligatoriamente dada la alerta roja por viento decretada por el Centre de Emergències de la Comunitat Valenciana.

Desde el Ayuntamiento ha informado este viernes a las 15.30 horas que se suspenden todos los actos en la vía pública previstos para el sábado. Para el desfile del domingo, han indicado desde el consistorio que “se reevaluará la situación atendiendo a la previsión meteorológica”.

En principio, el tiempo será más benevolente el domingo, aunque todo queda pendiente de las previsiones.

Noticias relacionadas y más

Programación oficial del Carnaval de Vinaròs 2026: Todos los actos

La Comisión Organizadora del Carnaval (COC), brigada municipal, policía local y empresas trabajan este viernes para acabar por la tarde el montaje del sambódromo en la avenida País Valencià con previsión de que se pueda desfilar el domingo. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents