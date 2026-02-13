Vistabella ofrece el taxi con fines médicos todo el 2026

En 2026, vecinos y vecinas de Vistabella del Maestrat podrán hacer uso del taxi con fines médicas, un servicio esencial en el caso de muchas familias con dificultades para bajar hacia los centros de atención ubicados en el litoral provincial. El consistorio ha aprobado las bases reguladoras del servicio. Todas las personas residentes en Vistabella del Maestrat podrán hacer uso del taxi, teniendo en cuenta los requisitos específicos marcados en las bases reguladoras.

"El objetivo que tenemos es ofrecer servicios útiles y de calidad, que hagan el día a día más sencillo a nuestros habitantes. Los centros médicos importantes están todos en las capitales y el taxi reduce la distancia hacia ellos. Además, también reducimos la necesidad de contar con transporte privado", explica Jordi Alcon, alcalde del municipio, quien incide en el hecho que "las actuaciones están dirigidas de acuerdo con estrategias para frenar la despoblación. Acciones eficaces que año tras año funcionan y suman un granito de arena para fijar población".

En la misma línea se ha manifestado la concejala de Bienestar Social y Salud del Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat, Laura Tena, quien ha reivindicado que "los habitantes del interior tenemos los mismos derechos que los del litoral. Las inversiones municipales que hacemos son para garantizar servicios y prestaciones básicas y de calidad, pero necesitamos más inversión y una estrategia entre todas las administraciones para el beneficio de los pueblos de interior".

Toda la información y condiciones se pueden consultar en la Sede Electrónica o en las oficinas municipales en horario de atención al público.