Burriana culmina la renovación de la cubierta del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Burriana ha anunciado la finalización de los trabajos de sustitución de la cubierta del edificio consistorial, cuya actuación principal se ha centrado en la renovación del lucernario, que presentaba un avanzado estado de deterioro debido al paso del tiempo y a las inclemencias climatológicas. Las obras han sido ejecutadas por la empresa Verticas 1986 SL.

Esta intervención en la cubierta del ayuntamiento se suma a las recientes labores de pintado exterior, una actuación necesaria que no se realizaba desde la construcción del edificio, hace más de 30 años. Asimismo, dentro del ambicioso plan de mantenimiento y conservación, se ha renovado la iluminación ornamental de la fachada. Este nuevo sistema no solo realza la imagen del inmueble, sino que permite el uso de juegos de luces temáticos para conmemorar fechas señaladas en el calendario local, mejorando significativamente la estética general de la plaza.

Imagen interior de la nueva cubierta del edificio consistorial. / Mediterráneo

Conservación del patrimonio municipal

El plan integral de mantenimiento de propiedades municipales se puso en marcha al inicio de la legislatura, después de que los informes técnicos detectaran graves deficiencias estructurales en numerosos inmuebles públicos, fruto de años de falta de inversión. Solo durante el ejercicio anterior, el equipo de Gobierno destinó alrededor de 300.000 euros a la reparación y rehabilitación de edificios que forman parte del patrimonio común de todos los burrianenses.

Dentro de este catálogo de proyectos, cabe destacar las mejoras acometidas en instalaciones como el Mercado Municipal, el edificio de profesionales sanitarios y ambulancias, el archivo municipal y el inmueble de Antonio Pastor. Del mismo modo, se ha intervenido en la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Calvari, diversos centros educativos y el quiosco del Camí d’Onda. En el ayuntamiento, además de la cubierta, se procedió previamente a la sustitución de las piezas de mármol dañadas en el revestimiento del edificio.

El plan de choque ha tenido también un impacto directo en el ámbito deportivo, con la reparación de goteras en el Trinquet Municipal y los polideportivos, junto con diversas actuaciones de mejora en la piscina cubierta, los campos de fútbol de Llombai y el frontón de Sant Blai.

La concejal de Control de Contratas Municipales, Suni Fandos, ha puesto en valor el esfuerzo realizado en dos años, con más de 600.000 euros, destacando que "esta gran inversión demuestra el compromiso del actual Gobierno con la recuperación de los inmuebles públicos de Burriana". De cara al futuro, Fandos ha avanzado que "durante este 2026 seguiremos priorizando la conservación de nuestro patrimonio para frenar el deterioro y garantizar que los edificios municipales estén en condiciones óptimas para la ciudadanía".