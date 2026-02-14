La Generalitat unifica por 4,2 millones la gestión de las depuradoras de Almenara y Moncofa

La Generalitat, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), ha adjudicado por 4,2 millones de euros el nuevo contrato para el servicio de funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales de Almenara y Moncofa.

El contrato salió a licitación en julio de 2024 y contempla la posibilidad de prórroga hasta un máximo de cinco años. Tras presentarse ocho empresas, Facsa es la compañía que se ha llevado el contrato.

Fin a las prórrogas y nueva etapa contractual

El proyecto permitirá dar continuidad al servicio tras años funcionando en régimen de prórroga. En el caso de Moncofa, el contrato vigente se adjudicó en septiembre de 2015 y actualmente se encuentra en prórroga extraordinaria. Por su parte, la explotación de la depuradora de Almenara, adjudicada en septiembre de 2017, estaba también prorrogada.

Con esta adjudicación, la Epsar regulariza la situación contractual y abre una nueva etapa para la gestión de ambas infraestructuras.

Gestión conjunta por eficiencia y economía de escala

La memoria del contrato defiende la gestión conjunta de ambas plantas por su proximidad geográfica y en aras de una mayor eficiencia, con el objetivo de optimizar recursos y costes de explotación mediante economías de escala.

Asimismo, descarta dividir el contrato en lotes al considerar que podría dificultar la coordinación técnica de las diferentes prestaciones y comprometer la correcta ejecución del servicio.

Explotación integral y control ambiental

El contrato abarca la operación diaria, mantenimiento preventivo y correctivo de ambas estaciones depuradoras (Edar), estaciones de bombeo y redes de colectores generales de ambos municipios.

Según el pliego técnico, el adjudicatario deberá garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua depurada fijados por la normativa europea y estatal, la ejecución de un plan de análisis y control de vertidos, especialmente en lo relativo a vertidos industriales; el mantenimiento continuo de las instalaciones, incluyendo sistemas eléctricos, electromecánicos y de desodorización; y la correcta gestión y trazabilidad de los lodos generados.

El contrato también obliga a realizar auditorías energéticas y acústicas, controles de emisiones atmosféricas, inspecciones reglamentarias y la implantación de sistemas de gestión ambiental y de seguridad laboral.

Infraestructuras clave para el litoral sur de Castellón

El sistema de saneamiento de Almenara incluye la red de colectores del casco urbano y la playa, estaciones de bombeo y una Edar con tratamiento biológico y línea de fangos. Por su parte, Moncofa cuenta con una red más extensa de colectores costeros e interiores, varias estaciones de bombeo y una depuradora con tratamiento biológico tipo carrusel y deshidratación de lodos.

Estas infraestructuras resultan especialmente sensibles en periodos estivales, cuando aumenta la presión poblacional en el litoral.

Con esta adjudicación, la Generalitat garantiza la continuidad del servicio de depuración en ambos municipios y refuerza el control ambiental en una zona estratégica del sur de la provincia.