Moncofa rehabilitará con fondos propios la acera arrasada por el temporal 'Harry' en Mare Nostrum

El Ayuntamiento de Moncofa rehabilitará con fondos propios el tramo de acera que resultó gravemente dañado tras el paso del temporal Harry. Esta intervención se centra concretamente en la zona sur de la avenida Mare Nostrum, considerada el punto de mayor regresión de todo el litoral del municipio, donde los efectos del oleaje y la erosión han sido especialmente intensos en los últimos años.

El deterioro provocado por el temporal ha afectado tanto a la estabilidad del pavimento como a la seguridad de los peatones, generando desperfectos visibles y comprometiendo la accesibilidad de uno de los paseos más transitados del municipio. La avenida Mare Nostrum constituye un eje fundamental para la actividad turística y social de la localidad, ya que conecta distintas áreas residenciales con la fachada marítima y concentra buena parte del tránsito diario, especialmente durante los periodos vacacionales.

Para poder ejecutar los trabajos, el consistorio ha obtenido la correspondiente autorización de la demarcación de Costas, dado que el tramo afectado se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre.

Intervención prioritaria

Según critica el alcalde, Wences Alós, las ayudas procedentes del Gobierno Central no han llegado en esta ocasión, por lo que el Ayuntamiento deberá asumir el coste con recursos propios. Esta circunstancia supone un esfuerzo económico adicional para las arcas municipales, ya que el importe destinado a esta rehabilitación podría haberse invertido en otros proyectos o servicios necesarios para la ciudadanía. No obstante, el equipo de gobierno ha considerado prioritaria esta intervención por motivos de seguridad y por la relevancia estratégica del enclave.

La premura en la ejecución de las obras responde a la necesidad de que la acera esté completamente reparada antes de la llegada de la Semana Santa, una de las épocas del año con mayor afluencia de visitantes en el municipio. Durante estos días, el paseo marítimo y sus alrededores registran un notable incremento del tránsito peatonal, por lo que resulta imprescindible garantizar que la zona se encuentre en perfectas condiciones de uso y seguridad.

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el mantenimiento del litoral y con la mejora continua de los espacios públicos, especialmente en aquellos puntos más sensibles a la erosión costera. Además de solventar los daños ocasionados por el temporal, la intervención busca reforzar la estructura del tramo afectado para minimizar el impacto de futuros episodios meteorológicos adversos, contribuyendo así a la protección y puesta en valor del frente marítimo de Moncofa.