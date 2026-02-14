Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A CONSECUENCIA DE LA BORRASCA ORIANA

Novedades en el Carnaval de Vinaròs por el viento: Habrá un desfile este domingo y se celebrará otro adicional en verano

Las 32 comparsas carnavaleras han tomado la decisión de forma conjunta por parte de todos sus representantes

De mantenerse las previsiones, sí que habrá este domingo desfile del Carnaval de Vinaròs. / Javier Flores

Javier Flores

Vinaròs

Las 32 comparsas que dan forma al Carnaval de Vinaròs se han reunido este sábado en asamblea urgente junto a sus representantes y presidentes para analizar la situación y adoptar una decisión consensuada sobre el desfile previsto para este domingo, 15 de febrero.

Tras estudiar las previsiones y escuchar todas las opiniones, el colectivo ha decidido mantener el desfile programado para este domingo, que arrancará a las 18.30 horas, y que aseguran que se celebrará con responsabilidad y siguiendo en todo momento las indicaciones pertinentes. La decisión, señalan, refleja la voluntad mayoritaria de continuar adelante con la programación y garantizar el desarrollo de la fiesta.

En el Summer Carnaval

Además, durante la reunión también se ha aprobado la organización de un segundo desfile en el próximo Summer Carnaval, ya que este sábado no se ha podido desfilar por la alerta roja decretada por fuertes vientos en toda la provincia de Castellón.

El objetivo es que los reyes, reinas y los más de 6.300 comparseros puedan lucir sus fantasías en un nuevo acto festivo, ampliando así la programación y ofreciendo otra oportunidad para disfrutar del trabajo realizado durante todo el año.

“La decisión ha sido adoptada de manera conjunta, evidenciando la unidad y el compromiso del mundo carnavalero con la fiesta y con la ciudad de Vinaròs”, señalan.

Desde la Comisión Organizadora del Carnaval (COC) han agradecido la implicación de todas las comparsas y han animado a la ciudadanía a salir a la calle para seguir viviendo intensamente uno de los acontecimientos más destacados del calendario festivo local.

