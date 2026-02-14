Onda destina 190.000 euros a reforzar la protección social con ayudas directas a familias vulnerables

El Ayuntamiento de Onda ha reactivado para el ejercicio 2026 un paquete de ayudas económicas dotado con 190.000 euros, destinado a reforzar la protección social en el municipio a través de cuatro líneas específicas dirigidas a atender situaciones de vulnerabilidad y necesidades concretas de las familias ondenses.

Las convocatorias incluyen ayudas sociales de emergencia, apoyo a familias monoparentales, subvenciones para personas con celiaquía y ayudas para pacientes oncológicos que necesiten prótesis capilares como consecuencia de tratamientos de quimioterapia. Las solicitudes podrán presentarse durante todo el ejercicio 2026 y las bases reguladoras pueden consultarse en onda.es.

En este sentido, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Onda, Óscar Valero, ha señalado: “Detrás de cada ayuda hay una familia que necesita respaldo y un Ayuntamiento que responde con recursos y compromiso, poniendo a las personas en el centro de la acción municipal”.

Ayudas sociales de emergencia

La principal línea presupuestaria corresponde a las ayudas sociales de emergencia, destinadas a personas individuales, núcleos familiares o unidades de convivencia que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y que no puedan resolver por sus propios medios necesidades básicas. Estas ayudas cuentan con una dotación inicial de 140.000 euros.

Familias monoparentales

El Ayuntamiento mantiene también la línea específica de ayudas económicas para familias monoparentales, con una dotación inicial de 20.000 euros, dirigida a respaldar a estas estructuras familiares que presentan mayor vulnerabilidad económica y social.

Con esta medida, el consistorio continúa reforzando su compromiso con la igualdad de oportunidades y el apoyo a la conciliación y estabilidad familiar.

Personas con celiaquía

Asimismo, se han convocado ayudas económicas para unidades familiares en las que exista algún miembro con diagnóstico médico de celiaquía, con el objetivo de compensar el sobrecoste derivado de la adquisición de productos sin gluten, complementos y tratamientos médicos específicos. Esta línea también cuenta con una dotación inicial de 20.000 euros.

Noticias relacionadas

Pacientes oncológicos

Por último, el Ayuntamiento ha reactivado las ayudas destinadas a pacientes oncológicos que precisen prótesis capilares como consecuencia de tratamientos de quimioterapia, con una dotación inicial de 10.000 euros. Una medida que busca aliviar el impacto económico y emocional que supone afrontar este proceso médico.