La planta de baterías proyectada en la Vall por una multinacional china encara el trámite previo a las expropiaciones

La primera planta de baterías proyectada en la provincia de Castellón, en la Vall d’Uixó, por la multinacional china Sungrow, da un nuevo paso administrativo. El Boletín Oficial del Estado ha publicado el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la de construcción y la declaración de utilidad pública de la instalación denominada BESS Cuevas, con una potencia de 55 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 220 MWh.

La resolución, firmada por la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, abre un plazo de 30 días hábiles para que particulares y entidades puedan examinar la documentación técnica y ambiental y presentar alegaciones.

El proyecto está promovido por Sungrow, a través de su filial española Soner Picasso, y contempla la construcción de un sistema de almacenamiento en modalidad aislada (stand-alone) basado en baterías de tecnología LFP (litio-ferrofosfato). La instalación contará con 11 estaciones transformadoras y 44 contenedores de baterías, con capacidad para inyectar y consumir energía durante un máximo de cuatro horas.

El presupuesto de ejecución material asciende a 39,2 millones de euros, si bien la inversión global superaba los 60 millones.

Conexión a la red de transporte

La actuación incluye también la infraestructura de evacuación. El sistema se conectará mediante una línea subterránea de media tensión (30 kV) a una nueva subestación colectora denominada “Promotores Cuevas 220/30 kV”. Desde allí, una línea subterránea de alta tensión de 220 kV —de 390 metros de longitud— enlazará con la subestación existente de la red de transporte, propiedad de Red Eléctrica de España.

Declaración de utilidad pública y posibles expropiaciones

Uno de los aspectos relevantes de esta fase es la solicitud de declaración de utilidad pública. De concederse, implicará la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados, así como la urgente ocupación a efectos de expropiación forzosa, conforme a la legislación del sector eléctrico.

El anuncio incorpora la relación concreta e individualizada de parcelas afectadas en el término municipal, entre ellas terrenos de titularidad municipal y fincas privadas, con superficies previstas tanto para ocupación temporal como para servidumbres permanentes de paso.

Un paso más tras el informe ambiental favorable

El proyecto ya había superado la evaluación de impacto ambiental simplificada. En agosto de 2025, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitió informe de impacto ambiental favorable, publicado entonces también en el BOE. Aquella resolución avalaba la viabilidad ambiental de la instalación, sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones.

Con la apertura ahora del trámite de información pública, la iniciativa entra en una fase clave antes de que el Ministerio resuelva sobre las autorizaciones administrativas y la declaración de utilidad pública. Si supera este proceso sin modificaciones sustanciales, el proyecto quedará en disposición de obtener el visto bueno definitivo para su ejecución.

La planta BESS Cuevas se enmarca en el despliegue de sistemas de almacenamiento energético, considerados estratégicos para reforzar la integración de renovables y aportar flexibilidad al sistema eléctrico.

En la provincia de Castellón está ganando peso la implantación de plantas de almacenamiento de energía (con baterías). Según la Generalitat, en Castellón ya son más de 260 las solicitudes de este tipo de proyectos para la provincia (el 26%, una cuarta parte de las 1.002 de almacenamiento de la Comunitat).