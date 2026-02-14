Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El reloj de un campanario se vuelve 'loco' por el viento en un pueblo de Castellón: imposible saber la hora

Curiosa imagen con bromas de los vecinos por los falsos cambios de hora constantes.

Juanfran Roca

Juanfran Roca

Alcalà de Xivert

Las agujas del reloj de la torre campanario de Alcalà de Xivert no pararon de dar vueltas ante rachas de viento de 100 kilómetros por hora durante la jornada de este sábado.

En realidad, el reloj lleva bastante tiempo sin funcionar debido a una nueva avería.

Hasta este sábado quedó parado en las 10.10 horas, pero debido a la virulencia de las rachas de viento ha estado toda la jornada moviéndose y cambiando de hora, ante la curiosa mirada de muchos xivertenses.

Puedes seguir toda la última hora del paso de la borrasca Oriana por Castellón en nuestro directo.

Onda destina 190.000 euros a reforzar la protección social con ayudas directas a familias vulnerables

El reloj de un campanario se vuelve 'loco' por el viento en Alcalà de Xivert

Burriana culmina la renovación de la cubierta del ayuntamiento

La planta de baterías proyectada en la Vall por una multinacional china encara el trámite previo a las expropiaciones

La Generalitat unifica por 4,2 millones la gestión de las depuradoras de Almenara y Moncofa

Moncofa rehabilitará con fondos propios la acera arrasada por el temporal 'Harry' en Mare Nostrum

