El reloj de un campanario se vuelve 'loco' por el viento en un pueblo de Castellón: imposible saber la hora

Las agujas del reloj de la torre campanario de Alcalà de Xivert no pararon de dar vueltas ante rachas de viento de 100 kilómetros por hora durante la jornada de este sábado.

En realidad, el reloj lleva bastante tiempo sin funcionar debido a una nueva avería.

Hasta este sábado quedó parado en las 10.10 horas, pero debido a la virulencia de las rachas de viento ha estado toda la jornada moviéndose y cambiando de hora, ante la curiosa mirada de muchos xivertenses.

