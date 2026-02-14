Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UNED abre el plazo de nuevas matrículas hasta el 11 de marzo

Las inscripciones son para todos los grados universitarios y para diferentes másteres

La UNED en Vila-real está en el cruce del Barranquet y Raval del Carme.

La UNED en Vila-real está en el cruce del Barranquet y Raval del Carme.

Concha Marcos

Vila-real

La UNED de Castellón, con sede en Vila-real, ha abierto el plazo de matrícula para grados universitarios y que se alargará hasta el 11 de marzo. La inscripción también está activa para determinados másteres oficiales, ofreciendo una nueva oportunidad para iniciar o continuar estudios universitarios «con la flexibilidad y calidad que caracterizan a la Universidad Nacional de Educación a Distancia», apuntan desde el centro.

Al respecto, añaden que «estudiar en la UNED no es solo obtener un título universitario, también es formar parte de una auténtica comunidad universitaria». Y es que, como apuntan, «el alumnado matriculado tiene acceso a un amplio abanico de jornadas, cursos, conferencias, actividades culturales, congresos y eventos académicos, pensados para enriquecer la formación, ampliar redes profesionales y vivir la universidad más allá de las aulas».

‘On line’ y presencial

Asimismo, hacen hincapié que desde Vila-real, esta universidad «combina docencia on line de calidad, con el apoyo presencial del centro asociado en la provincia, facilitando la conciliación de los estudios con la vida personal y profesional, sin renunciar al acompañamiento académico».

Noticias relacionadas

Por otra parte, se incide en la apuesta por las nuevas tecnologías y las redes sociales, de manera que para hacer un seguimiento minuto a minuto de las novedades, actividades y fechas clave en el calendario de la UNEDde Vila-real, se ha habilitado la cuenta de Instagram de @unedvila.

