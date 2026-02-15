Más de 80 agentes de Castellón y Valencia se forman en Onda en actuación policial con documentación extranjera

El Ayuntamiento de Onda, a través de la Policía Local, ha celebrado una jornada formativa especializada en actuación policial con permisos de conducir y matrículas extranjeras, que ha reunido a 82 agentes y mandos procedentes de 23 municipios de las provincias de Castellón y Valencia.

La sesión, enmarcada dentro del área de formación Genpol, se ha desarrollado en el Museo del Azulejo Manolo Safont y ha abordado de manera práctica la intervención policial ante documentación de vehículos y conductores extranjeros, una materia cada vez más habitual en el trabajo diario de las policías locales.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Paco Pastor, ha puesto en valor esta iniciativa destacando: “Invertir en formación es garantizar una Policía Local más preparada, más eficaz y que responde con mayor seguridad jurídica ante cualquier intervención, lo que redunda directamente en una mejor protección para los vecinos de Onda”.

Formación especializada y práctica

La jornada ha sido impartida por un agente especialista de la Policía Local de Canals, que ha ofrecido una formación técnica centrada en la identificación de permisos de conducir internacionales, matrículas extranjeras y procedimientos de actuación básica en este tipo de intervenciones.

El curso ha combinado contenidos teóricos con ejemplos reales y casos prácticos, permitiendo a los asistentes resolver dudas frecuentes y mejorar sus protocolos de actuación en controles de tráfico y situaciones cotidianas.

En la formación han participado agentes y mandos de Alaquàs, Almassora, Benetússer, Benicàssim, Betxí, Castellón, Godelleta, l’Olleria, la Vall d’Uixó, Moncofa, Nules, Oropesa, Pedralba, Peñíscola, Puçol, Torrent, Segorbe, Sueca, Vila-real, Vilamarxant y Xilxes, consolidando a Onda como punto de encuentro y referencia en la formación policial intermunicipal.

Pastor ha subrayado: “Que tantos cuerpos policiales confíen en Onda para formarse demuestra el nivel de profesionalidad de nuestra Policía Local y el compromiso del Ayuntamiento por impulsar una seguridad moderna, coordinada y bien preparada”.