Benicàssim intensifica el plan de limpieza por todo el casco urbano

El Ayuntamiento de Benicàssim pone en marcha un plan de limpieza intensiva, a través de la empresa concesionaria Fobesa. La iniciativa abarcará todo el casco urbano tras las fiestas patronales, pidiéndose colaboración de la ciudadanía para atender a zonas señalizadas para no apartar con el objetivo de optimizar el servicio completo de las vías.

Tal y como ha señalado la concejala responsable del área de Medio Ambiente, Vanessa Batalla, “con el fin de optimizar y facilitar estos trabajos, se requiere la colaboración ciudadana. Por este motivo, se solicita a los vecinos que respeten la señalización informativa y de estacionamiento, así como que se mantengan informados mediante los canales oficiales del Ayuntamiento”.

Labores y horarios

Los trabajos se desarrollarán del 17 de febrero al 6 de marzo, en horario de 6.00 a 11.00 horas aproximadamente. Durante cada jornada se llevará a cabo una limpieza integral por zonas, con actuaciones de barrido mecánico, soplado, baldeo de calzadas y aceras, y desbroce de bordillos y márgenes. Los equipos estarán formados por dos peones con camión brigada y sopladoras, una barredora con conductor y un camión cuba con chófer y peón baldeando, pudiéndose incorporar un tercer operario cuando sea necesario para reforzar los trabajos de desbroce.

Para garantizar la eficacia de las labores, la Policía Local de Benicàssim establecerá restricciones temporales de circulación y estacionamiento en las calles afectadas por las actuaciones diarias. Estas medidas serán señalizadas y comunicadas previamente a los vecinos con el fin de minimizar las molestias.