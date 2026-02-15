Denuncian daños en la microrreserva de flora de la playa de Almenara

Acció Ecologista Agró ha denunciado que la Dirección General de Costas ejecuta trabajos en el litoral sur de Almenara atravesando con maquinaria pesada la microrreserva de flora de la playa d’Almenara, un espacio natural protegido integrado en la Red Natura 2000.

El paraje alberga especies de flora de especial relevancia, algunas incluidas en el Listado de Especies de Flora Vigiladas del Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y otras catalogadas en peligro de extinción en la Comunitat Valenciana.

Con el proceso de labores realizado podrían haberse visto afectadas algunas plantas del lugar. / Miguel Ángel Sánchez

El Plan de Gestión aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2003 establece expresamente la prohibición de circular o estacionar cualquier tipo de vehículo en el interior de la microrreserva. Además, determina que los organismos competentes en actuaciones de defensa o prevención frente a temporales deben comunicar previamente el inicio de los proyectos a la Conselleria y garantizar que las obras no afecten negativamente a este espacio protegido.

Afecciones

La organización ecologista considera que la actuación iniciada el 12 de febrero puede haber causado la destrucción directa de ejemplares por el paso de maquinaria pesada, la alteración del sistema dunar y afecciones a las especies de fauna que encuentran en la microrreserva su hábitat o refugio. Recuerdan además que el artículo 13 del Decreto 70/2009 del Consell prohíbe la destrucción en la naturaleza de taxones protegidos, catalogados o no catalogados, y que el artículo 14 establece que esta prohibición solo puede levantarse mediante autorización expresa de la Conselleria competente y siempre que no se perjudique el mantenimiento de las poblaciones en su área natural de distribución.

Ante estos hechos, Acció Ecologista Agró solicita la paralización inmediata de los trabajos iniciados el jueves 12 de febrero de 2026 con maquinaria pesada y que cualquier actuación prevista dentro del espacio se realice manualmente, que se lleve a cabo una evaluación de los daños causados, procediendo a su reparación si corresponde.