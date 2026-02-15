Intervenciones a cientos en toda la provincia de Castellón a causa de la borrasca Oriana

Día de perros, el de ayer, en la práctica totalidad de los municipios de la provincia de Castellón. Las fuertes rachas de viento que se dejaron sentir a lo largo de la jornada dejaron un importante número de incidencias.

En la comarca de la Plana Baixa, Vila-real fue una de las ciudades con mayor número de problemas, con caída de árboles y rotura de ramas en varios espacios públicos, como el paraje natural del Termet, el parque de la calle Encarnació o la plaza del Llaurador. También resultó afectada la ruta botánica que discurre junto al río Millars, cuya senda quedó bloqueada a la altura del Molí Tatxes al invadirla parte del arbolado que el viento tumbó.

Contenedores por el suelo y parte de la valla del colegio Carlos Sarthou derribada en Vilareal. / Toni Losas

Las importante rachas volcaron decenas de contenedores de basura y derribaron vallas de empresas y solares, así como parte de la que cierra el recinto del colegio Carlos Sarthou. Nuevamente, como ya ocurriera en diciembre del 2024, aunque aquella vez sin viento, de la fachada del trinquete municipal se desprendieron algunas piezas del recubrimiento de la fachada y volaron por los aires piezas de la cubierta. Y a ello se sumaron caídas de placas solares. Desde la Policía Local confirmaron que se atendieron un centenar de incidencias.

Sin luz por unas horas

En la Vall d’Uixó, en torno a 1.200 familias se quedaron por unas horas sin luz, a causa de una incidencia en la línea eléctrica que afectó a 12 transformadores del municipio. Además, vecinos reportaron pequeños vaivenes del fluido eléctrico y pérdida temporal de la cobertura de la telefonía móvil. Asimismo, y como informaron desde el Ayuntamiento, se registraron decenas de incidencias en los polígonos industriales, así como en los barrios y grupos del Carmadai, la Unió y la Cova, y en la zona sur del polígono 3. Con todo, los problemas se registraron en todo el municipio, con desprendimientos de placas solares o tejados, y vuelco de contenedores, vallas y arbolado. Incluso el viento provocó la rotura de la cristalera comercial.

En Vinaròs, a parte de la ya anunciada suspensión del desfile del Carnaval previsto para este sábado (más información en la página 23), Ayuntamiento, bomberos y Guardia Civil tuvieron que trabajar para solventar numerosos problemas. Las placas solares se convirtieron en un peligro y en las ubicadas en la Casa de la Cultura (sede del Cefire) tuvieron que actuar con rapidez los bomberos para asegurarlas, y en el centro del paseo marítimo, junto al Grupo de Baix, una pieza cayó en pleno paseo, así como otro ejemplar en la Cala Puntal C, en la costa sur, Y hubo más incidencias en parques y viales.

Más problemas

En Benicarló, se vivió una jornada marcada por la incertidumbre y la supervisión constante de infraestructuras y vegetación. Algunos de los incidentes más destacados fueron la caída de palmeras en la avenida Marqués de Benicarló, a la altura del puerto deportivo; y en el paseo marítimo. Además, se produjeron multitud de incidentes por ramas caídas. La Policía Local, junto a las concejalías de Medio Ambiente y Servicios, precintaron varias zonas por riesgo de desprendimientos o caída de árboles, como el paseo Ferreres Bretó.

Respecto a l’Alcora, cayó un árbol en el paseo de Baix la Vila, en pleno casco antiguo, así como ramas de gran tamaño de los Jardines de la Vila, en el Centro Social l’Alcalatén y en algunos chalets. También se rompieron placas fotovoltaicas y tejas de masets en la zona de la carretera a Onda.

En Almassora se atendieron en torno a medio centenar de incidencias, en su mayoría relacionadas con caídas de árboles y desprendimientos de cornisas y otros elementos urbanos. Asimismo, la Policía Local atendió a un hombre que circulaba en un patinete y que se accidentó, con el resultado de la fractura de ambas muñecas. La alcaldesa, María Tormo, agradececió la labor del cuerpo policial y de los trabajadores del servicio de jardinería y destacó «su rapidez de actuación y profesionalidad».

Atención de incidencias

En Nules, se atendió un centenar de casos que requirieron de la presencia de la Policía Local, brigada municipal y bomberos, ninguna de gravedad. Señales de tráfico y antenas de televisión caídas o dobladas; desprendimientos de cornisas; chapas de empresas o cubiertas de viviendas fueron las cuestiones más generalizadas.

En Burriana, la Policía Local ha informado que el episodio de vientos intensos registrado este sábado ha dejado incidencias de carácter leve en el término municipal, con algunos contenedores volcados, la caída de algún poste antiguo en zona rural, pequeños desprendimientos de cascotes y alguna farola dañada. Según el balance provisional, no se han producido situaciones de especial gravedad, más allá de un aumento del número de avisos.

Fuego en Peñíscola

En Peñíscola los fuertes vientos dejado múltiples incidentes materiales, en señales de tráfico, árboles, placas solares e incluso han arrancado cornisas, pero el peor episodio se vivió anoche, con un fuego en una zona de vegetación de las Atalayas, que obligó a desalojar algunas de las villas.

Imagen del fuego declarado en Los Olivos de Peñíscola. / Mediterraneo

Por su parte, en Torreblanca cayeron al suelo contenedores, ramas, se rompieron cristales de coches o se doblaron farolas.

En Alcalà no faltaron los desperfectos y algún que otro susto. En Alcossebre destacó la caída de una gran palmera en la urbanización Tres Carabelas, en Las Fuentes, aunque sin daños personales. En ambos cayeron ramas de palmeras, señales y material de la cornisas y ventanas. La puerta de la Casa de la Cultura también quedó dañada por el viento. Y como dato curioso, las agujas del reloj de la torre campanario no pararon de dar vueltas al son de las fuertes rachas.

Juanfran Roca

En Orpesa, la caída de un gran árbol tumbó parte del muro del camping Didota y hubo algunos desprendimientos en edificios. Y en Benicàssim, se derrumbaron una decena de árboles, fue necesario cortar el camino Palmerar, volaron placas solares y toldos, y cayeron postes y una marquesina.

Informan J. Roca, A. Boix, E. Bellido, M. Mira, R. D. A. y J. Flores.