L'exposició del Ninot obrirà les falles en la Vall
La ciutat supera per primera vegada els 1.700 fallers i falleres i marca un rècord històric en el cens faller
Les Falles de 2026 arranquen el pròxim cap de setmana en la Vall amb un intens programa d’actes que inclou l’Exposició del Ninot, el Dia de Germanor i la Crida. Després de l’ajornament dels actes previstos el dissabte per l’avís roig per vent, la festa fallera iniciarà en pocs dies el seu compte enrere cap al mes de març.
L’Exposició del Ninot se celebrarà el divendres 20 de febrer, a les 19.00 hores, a la Torre de Benissahat, que enguany estrena ubicació com a espai cultural i social, recuperat per l’Ajuntament per a tots els vallers i valleres. Serà una bona ocasió per a contemplar els ninots de les nou comissions falleres de la ciutat, conéixer els esbossos dels monuments que es plantaran al mes de març i descobrir la intervenció de recuperació patrimonial que s’ha dut a terme en aquest edifici emblemàtic. La jornada de divendres continuarà amb un sopar de pa i porta i una gimcana fallera, preludi d’un cap de setmana marcat per la convivència i la festa.
Cap de setmana intens
El dissabte, 21 de febrer, l’epicentre serà la plaça Sagrada Família. A les 12.30 hores hi haurà concert-vermut amb el grup Alya; a les 15.00 hores se celebrarà el dinar de germanor i a les 17.00 hores actuarà l’orquestra Fibra. Durant tota la jornada hi haurà parc infantil per als més menuts.
El diumenge 22 de febrer començarà amb la despertà i xocolatà a les 9.00 hores. Ja de vesprada, a les 19.30 hores, tindrà lloc la Crida a la Capella de la Mare de Déu dels Desemparats, a causa de les obres a l’Ajuntament que impedeixen utilitzar el balcó. Serà el moment més esperat, en el qual les falleres majors de la ciutat, Irene i Ariadna, proclamaran el tradicional "Ja estem en falles!".
El regidor de Festes i Falles, Ximo Zorrilla, ha destacat que "la Vall està d’enhorabona", ja que segons les dades del cens faller la ciutat supera enguany els 1.700 fallers i falleres, 200 més que l’any passat, una xifra que suposa el rècord històric de participació. “És el reflex que les Falles cada vegada són més obertes, més participatives i amb capacitat d’atraure gent”, ha assenyalat.
La programació és possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament i la Junta Local Fallera. El seu president, Lluis Ambou, també va estar present en la presentació dels actes, i va agrair públicament l’aportació d’institucions i entitats locals. A més va animar a tota la ciutadania “a vindre a participar i gaudir de les Falles”.
