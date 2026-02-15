Vila-real sumará otros 600 metros de carril bici en el polígono del Camí Artana

La ciudad de Vila-real sumará en los próximos meses otros 600 metros de carril bicique, de esta forma, ampliarán la red de este tipo de vías ciclopeatonales que, a lo largo de los años, se han ido implementando desde que la primera de ellas se abriera a la ciudadanía en junio del 2014, uniendo el casco urbano con el paraje natural del Termet a través de la calle Ermita. Con posterioridad, se han ido incorporando nuevos tramos, todos ellos en áreas empresariales y, básicamente, mediante proyectos financiados por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).

En este caso, los nuevos 600 metros de carril bici se crearán en la calle Artana, en el marco del proyecto de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el área industrial de la zona sur y discurrirá desde la glorieta existente en la confluencia de las calles Artana, Pietat, Soneja y Moncofa hasta la ronda suroeste.

El concejal de Territorio, Emilio Obiol, señala a Mediterráneo que las obras incluías en este plan, también financiado por el Ivace y al que se destinará una inversión de cerca de 250.000 euros, arrancarán en unos días o semanas, después de haberse formalizado ya la adjudicación del mismo a la mercantil castellonense Becsa.

En cualquier caso, el edil Obiol hace hincapié en que la justificación de los trabajos ante el organismo autonómico tienen un plazo máximo de presentación que se agota a final de año. Y es que, de no surgir ningún inconveniente, y teniendo en cuenta que las labores a llevar a cabo tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, estas pueden estar completamente finalizadas a mediados de año.

Con todo, la actuación incluye más acciones a acometer, encaminadas a, entre otros aspectos, mejorar la seguridad vial y la imagen del polígono empresarial, así como la eficiencia energética, y garantizar un recorrido peatonal y ciclista accesible. Además, también se soterrará la red de telecomunicaciones existentes, se renovará la red de agua potable, se ampliará el alumbrado público y se habilitarán más hidrantes para utilizarlos en caso de producirse algún incendio.

El informe

En este sentido, el informe técnico que acompaña al pliego de la licitación recalca que el objetivo del proyecto no es otro que el de «mejorar, modernizar y dotar al área industrial de las infraestructuras y servicios que requiere para potenciar y favorecer la implantación de nuevas industrias que reactiven la actividad económica, así como mejorar la productividad de las existentes en esta zona».

Aún así, se incide en que, «como la financiación disponible es limitada (en referencia a los 250.000 euros que aporta el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial), el proyecto no va a poder incluir todas las actuaciones necesarias para lograr la plena mejora, modernización y dotación al área industrial de las infraestructuras y servicios necesarios, por lo que se deberán priorizar las actuaciones más importantes».