Zara Soler y Alba García serán las reinas de las fiestas patronales de Segorbe 2026
El Teatro Serrano ha sido el escenario del inicio año mágico para las 33 jóvenes que formarán parte de las cortes de honor
La ilusión ha reinado en el Teatro Serrano de Segorbe, lleno de expectación, para vivir el gran momento de las 14 chicas de la corte mayor y las 19 niñas de la corte infantil. De entre ellas, las candidatas a reinas y damas alzaron su mano, resultando elegidas como reinas, mediante sorteo, Alba García Narvaez y Zara Soler Bonillo. En la corte mayor, Zara Soler ha sido la única candidata al cargo de reina, mientras que en la infantil, han sido dos.
Representantes infantiles
La fortuna sonrió a Alba García Narvaez, que será reina infantil de las fiestas de Segorbe 2026. Su primera dama será Adriana Santaya Prieto, y la segunda dama, Zulema Chamorro Amador, mientras que las integrantes de la corte de honor infantil serán: Mar Asensio Carot, Lucía Pérez Silvestre, Lucía López Gómez, María Barrachina Berga, Auria Fenollosa Navarro, Zaira Just Sanahuja, Lucía Lázaro Gabriel, Natalia Porta Bilbao, Vega Porta Bilbao, Valentina Mor Gimeno, Vera Llop Pérez, Paula Marco Gómez, Ingrid Dayana Hogguin Valdez, Cayetana Ballester García, Celia García García y Irene María Chova Morro.
La reina mayor y su corte
Por lo que respecta a la reina mayor, será Zara Soler Bonillo. Su primera dama será María Mínguez Polo y la segunda dama, Elena Vidal Sevilleja, mientras que las integrantes de la corte de honor mayor serán: Victoria Funtes Velilla, Saray Gimeno Giraldo, Sandra Sevilleja, Nayara Puyo García, Ángela Vallés Simón, Amelia Rico Furió, Eva Bolumar Santamaría, Beatriz Valls Moreno, Aitana Furió Royo, Paula Latorre Sierra y Ángela Isabel Fernández Magdalena.
El acto de elección es el comienzo de un año de mucha emoción para todas ellas, y así lo quiso manifestar la alcaldesa, M.ª Carmen Climent, que ha cerrado el evento agradeciendo a las representantes y sus familias en las tradiciones de la ciudad: "Os deseo toda la felicidad en esta etapa a la que hoy damos comienzo. Este va a ser vuestro gran año, y desde el Ayuntamiento, quiero que sepáis, que siempre vamos a estar a vuestro lado, para acompañaros, apoyaros e ir de la mano con todas vosotras en cada momento".
