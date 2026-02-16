Basura, jardinería y deporte: Almassora invertirá más de 25 millones para mejorar los servicios públicos

Almassora invertirá más de 25 millones de euros para mejorar los servicios públicos. Así se desprende del plan anual de contratación, una herramienta estratégica que marca la hoja de ruta de los contratos en el Ayuntamiento y que contempla importantes licitaciones a corto plazo.

Entre las principales contrataciones previstas para este ejercicio, destaca el nuevo servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, con una duración de ocho años y un valor estimado de 19.225.772 euros, así como el de mantenimiento de jardinería, valorado en 3.082.251,76 euros para cuatro años.

A estos se suman otros expedientes relevantes como el acuerdo marco para la asistencia técnica a la oficina técnica municipal (1.200.000 euros), los contratos de control de accesos y monitores en instalaciones deportivas (1.323.000 euros) o el servicio de socorrismo en playa y balizamiento (585.550,50 euros).

El concejal de Hacienda, José Claramonte, ha subrayado que todos estos contratos estratégicos supondrán un paso decisivo en la mejora de los servicios que se prestan al ciudadano, repercutiendo de manera positiva en su día a día.

El concejal de Hacienda, José Claramonte. / Mediterráneo

Más planificación

La evaluación del ejercicio 2025 refleja avances significativos, como el incremento del grado de ejecución del plan hasta el 69,47% y la adjudicación de 168 contratos. Uno de los datos más destacados es la reducción progresiva de la contratación menor. Entre 2021 y 2025 se ha reducido en un 49% el importe adjudicado por esta vía, representando ya solo el 6,80% del total adjudicado en 2025. Además, los contratos basados en el Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) superan por segundo año consecutivo el volumen de la contratación menor, con más de un millón adjudicado y 145 empresas adheridas.

“Planificar permite mejorar la concurrencia, ahorrar recursos y reforzar la seguridad jurídica”, ha señalado Claramonte. Así, entre las medidas previstas para 2026 figuran la mejora del control interno, el refuerzo de la formación en materia contractual, el análisis de las licitaciones que hayan quedado desiertas y la captación de más empresas para aumentar la concurrencia en determinados ámbitos.

“El Plan 2026 demuestra que este equipo de gobierno cree en la gestión rigurosa, en la transparencia y en el buen gobierno. Cuando se planifica con responsabilidad, los resultados llegan y quienes ganan son siempre los almassorins”, ha concluido Claramonte.