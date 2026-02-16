Benicarló prepara más de 1.500 kilos de alcachofas para la 'torrà' popular

La XXXIII Festa de la Carxofa llega a la recta final con la 'torrà' popular de alcachofas, uno de los actos más emblemáticos de la Fiesta que cada año organiza el Consell Regulador de la DO Carxofa de Benicarló. La cita será este sábado a partir de las 19:00 horas, donde se asarán 1.500 kilos de alcachofas con denominación de origen para repartir unas 2.000 raciones entre vecinos y visitantes.

Los tickets tendrán un coste de cuatro euros e incluirán 3 alcachofas a la brasa, pan y bebida (agua o vino). Se podrán adquirir en la carpa ubicada en la Plaza de la Constitución el mismo día 21 de febrero a partir de las 10:00 horas o a través de la plataforma electrónica Eventbrite.

Animación con DJ

Para animar la tarde se ha preparado una amplia programación musical que comenzará a las 17:00 horas con DJ Joan Verge y DJ Gazza. También habrá actuaciones de los Trabucaires del Campanar (18:30 horas) y de los grupos de rock Ermitage y Aigua Xirla. Para cerrar la noche, se ha programado una nueva sesión de los DJs Joan Verge y DJ Gazza.

Las Jornadas Gastronómicas en los restaurantes de Benicarló continuarán hasta el 1 de marzo.