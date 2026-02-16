Benicarló resuelve un punto negro de inundaciones

El Ayuntamiento de Benicarló ha finalizado las obras de mejora de la canalización de aguas pluviales en la calle de Sant Francesc, concretamente en la parte norte, en el cruce con la calle de Mossèn Lajunta. La actuación, con una inversión de casi 40.000 euros, pone fin a un problema que los vecinos y vecinas sufrían desde hace años en episodios de lluvias intensas.

Los trabajos, iniciados hace dos meses dentro del Plan de Inundaciones municipal, han consistido en la instalación de nuevos colectores y sifones para desviar el agua que baja desde la antigua N-340 hasta el arco existente, que conecta directamente con el mar. Esta intervención permitirá evacuar el agua de manera más eficiente y evitar las acumulaciones que se producían en este punto debido al desnivel existente.

El concejal de Urbanismo, Borja Castell, ha destacado este lunes que «se trata de una obra importante que da solución definitiva a los problemas de inundaciones que sufrían los vecinos de la calle de Sant Francesc y de la calle de Mossèn Lajunta». Castell ha recordado que esta actuación responde a una reivindicación vecinal reiterada tras los episodios torrenciales registrados en los últimos años en el municipio.

Con esta intervención, el consistorio continúa desplegando el Plan de Inundaciones con el objetivo de reforzar la capacidad de drenaje en diferentes puntos sensibles de la ciudad y mejorar la seguridad ante fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.