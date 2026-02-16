Burriana refuerza su escudo antiinundaciones con la penúltima fase del gran colector

Burriana acelera la construcción del gran colector, la infraestructura clave para proteger la ciudad frente a las inundaciones, con la ejecución de su tercera fase, la penúltima del proyecto global. El alcalde, Jorge Monferrer, y el concejal de Urbanismo, Mario Trullen, han supervisado el estado de las obras junto a los técnicos municipales para comprobar el progreso de unos trabajos estratégicos para el futuro del municipio.

El alcalde, Jorge Monferrer, ha encabezado la visita a las obras del gran colector. / Mediterráneo

Esta tercera fase, adjudicada a Becsa por 1.192.900 euros, contempla la instalación de 500 metros lineales de colector en el tramo comprendido entre la carretera del Grao y la piscina cubierta. Se trata de una intervención determinante dentro de la red separativa de aguas pluviales, que permitirá mejorar de manera sustancial la capacidad de drenaje del casco urbano.

El proyecto global prevé una canalización enterrada a cuatro metros de profundidad que recorre toda la fachada este de la ciudad hasta el río Anna, donde se evacuarán directamente las aguas pluviales. La cuarta y última fase, prevista para 2027, elevará la inversión total por encima de los 4,5 millones de euros, consolidando una infraestructura esencial para aumentar la resiliencia frente a fenómenos meteorológicos adversos y garantizar el futuro desarrollo urbanístico de la capital de la Plana Baixa.

Un sistema reforzado con tanques de tormentas

El gran colector incorpora, además, dos tanques de tormentas estratégicos que incrementan notablemente la capacidad de almacenamiento y evacuación de agua.

Uno de ellos, ubicado en Sant Blai y con una inversión de 830.000 euros, ya ha demostrado su eficacia durante episodios de fuertes lluvias, al desaguar directamente en el río Anna y agilizar la evacuación del agua acumulada en el casco urbano. Además, permitirá la reutilización del agua de lluvia para riego, fomentando la sostenibilidad.

El segundo tanque, situado en la avenida Cardenal Tarancón, junto a los huertos de ocio, formó parte de la fase II —dotada con un presupuesto aproximado de 670.000 euros— y recoge el agua captada mediante Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) implantados en la zona.

Por su parte, la primera fase, con una inversión de 525.412,21 euros, permitió ejecutar una nueva conducción de aguas pluviales hasta el pozo de registro P21, en la rotonda de la carretera del Grao, además de un depósito de desbaste y un nuevo tramo de red que ya han contribuido a paliar las históricas inundaciones.

Otra foto de la visita a las obras. / Mediterráneo

Una infraestructura histórica para la ciudad

El gran colector es una infraestructura estratégica diseñada para recoger y canalizar las aguas pluviales del casco urbano hasta el río Anna, evitando su acumulación en las calles, especialmente en la zona marítima, tradicionalmente afectada por lluvias torrenciales.

El concejal del área, Mario Trullen, ha subrayado que se trata de “un proyecto histórico para Burriana, no solo por su envergadura y cuantía económica, sino porque va a proteger a nuestros vecinos de las lluvias torrenciales”.

Por su parte, el alcalde, Jorge Monferrer, ha destacado que el equipo de gobierno está apostando por “infraestructuras a largo plazo que mejoran la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”.

Con la tercera fase en marcha y la última prevista para 2027, Burriana encara la recta decisiva de la mayor infraestructura hidráulica de su historia reciente, concebida para blindar la ciudad frente a las inundaciones del presente y del futuro.