Emilio Duró arrasa en Nules con su charla 'Aprender a diferenciar lo importante de lo secundario'
Alrededor de 600 personas se dan cita en el local multifuncional con motivo de la conferencia enmarcada en el ciclo 'Ágora Nules'
Energía, pasión y optimismo han caracterizado la conferencia protagonizada por Emilio Duró. Aprender a diferenciar lo importante de lo secundario, ha sido el título de la charla que ha tenido lugar en la tarde de este lunes en el local multifuncional de Nules, y que ha contado con un gran éxito de participación, puesto que el acto ha congregado a alrededor de 600 personas procedentes de Nules y de otras poblaciones que han querido compartir con Duró esta jornada.
Duró ha realizado importantes reflexiones sobre la motivación y gestión personal, y ha centrado su discurso en la actitud proactiva destacando la importancia de gestionar la ilusión, el sentido de la vida, y la responsabilidad personal en la respuesta ante la adversidad.
García-Margallo en Nules: «Estamos en un mundo de depredadores que se ponen de acuerdo entre ellos, en el que Europa está ausente»
Emilio Duró es economista, exdirectivo de empresas nacionales e internacionales, y en la actualidad, desde hace ya casi 40 años, trabaja como asesor, consultor y formador de algunas de las más importantes empresas del país, y destaca además su papel como uno de los conferenciantes más relevantes de España.
Esta ponencia forma parte del Ciclo de Conferencies Ágora Nules que organiza el Ayuntamiento de Nules con la colaboración de la Asociación Empresarial de Nules y de la UNED Castelló-Vila-real.
