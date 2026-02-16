El Festival de la Cançó Scout cita a más de 1.500 personas en l’Alcora

L’Alcora vivió ayer un acontecimiento histórico ya que acogió por primera vez el Festival de la Canción Scout de la Comunitat Valenciana, evento que celebraba su LIX edición. El ambiente fue impresionante, hasta el punto de que muchos lo compararon con Eurovisión, por la animación y el entusiasmo con que el público recibió a los participantes. Cerca de 1.500 personas llenaron la carpa instalada en la Pista Jardín de la capital de l’Alcalatén, que se quedó pequeña ante la gran asistencia registrada.

En el certamen compitieron los grupos de Dénia; Frumenti, de Almàssera; y Edelweiss, Timbiras y Vernisa, de Valencia. Actuaron además, fuera de concurso, Sant Francesc y Quo Vadis, de Castellón; Mafeking y Sant Jordi, de Alcoi; Meraki, de Alzira, y Scouts Alcora, ya que estos dos últimos fueron los ganadores de la edición anterior y no competían en esta ocasión.

El jurado especializado, formado por profesionales de la música, el teatro y el baile, junto a autoridades del escultismo autonómico y el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, decidió otorgar el triunfo al grupo Scout Edelweiss, que se impuso tanto en canción como en animación. Con todo, más allá del resultado, lo más destacado fue el compañerismo y encuentro festivo vivido por scouts y las familias. Cada grupo presentó canciones propias y cuidó especialmente la puesta en escena, con montajes teatrales y vestuarios vinculados a la temática interpretada.

Señalar que en mayo, Scouts Alcora y Meraki representarán a los scouts valencianos en el 51º Festival de la Canción Scout Nacional, que se celebrará en la Ciudad Autónoma de Ceuta y reunirá a miles de jóvenes de toda España.

Aniversario

El festival coincide con el 50º aniversario del Grupo Scout Alcora, fundado en 1976 por José Aguilella Maneu, entonces vicario parroquial, con la ayuda de los Hermanos de La Salle y los padres. En 1978 fue reconocido por la Oficina Scout de la Zona XV con el número 381 y en 1981 se afilió al Bureau Mundial del Movimiento Scout. En medio siglo de andadura, más de 900 jóvenes han formado parte del grupo, que además de innumerables actividades y acampadas por todo el mundo, además de participar en Jamborees y Rovers Moots en Suecia, Noruega, Islandia y Francia, también ha desarrollado servicios, labores ambientales y ayuda solidaria.