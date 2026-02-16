Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 24 de febrero

Cómo usar la inteligencia artificial para encontrar empleo: Onda lo explicará en una jornada gratuita

Será una sesión formativa intensiva centrada en la mejora de la empleabilidad y la adaptación a las nuevas demandas del mercado laboral

Foto de un curso formativo de Onda Inserta.

Foto de un curso formativo de Onda Inserta. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Onda

El Ayuntamiento de Onda celebrará el próximo martes 24 de febrero una jornada formativa intensiva centrada en la mejora de la empleabilidad y la adaptación a las nuevas demandas del mercado laboral, que tendrá lugar en el Centro de Formación Monteblanco, de 9.00 a 14.00 horas.

La iniciativa está dirigida a cualquier ciudadano, tanto en situación de desempleo como a personas en activo que quieran reforzar sus competencias profesionales y conocer nuevos recursos orientados a la inserción laboral. En este sentido, el concejal de Innovación y Transparencia del Ayuntamiento, Vicent Bou, ha destacado: “Apostamos por una formación práctica, cercana y útil que conecte directamente con las necesidades reales del mercado de trabajo”.

Agenda de la jornada formativa.

Agenda de la jornada formativa. / Mediterráneo

Talleres prácticos y nuevas competencias

Durante la jornada se desarrollarán diferentes talleres enfocados al uso profesional de LinkedIn, la aplicación de la inteligencia artificial en la búsqueda de empleo, el diseño eficaz del currículum y sesiones de fotografía profesional para el propio documento, con el objetivo de ofrecer herramientas concretas que mejoren las oportunidades laborales de los asistentes.

Asimismo, se incluirá una ponencia centrada en los cambios del mercado laboral bajo el título Talento 4.0: adaptarse o quedarse atrás, que abordará las claves para afrontar con éxito los nuevos escenarios profesionales.

Inscripción abierta a la ciudadanía

Las inscripciones ya están disponibles a través del código QR habilitado en el cartel de la jornada o mediante el enlace https://jornadaformativaonda.carrd.co.

Noticias relacionadas y más

Con esta acción, el Ayuntamiento de Onda continúa impulsando políticas activas de empleo y formación, acercando recursos actuales y prácticos para favorecer la inserción laboral y el desarrollo profesional de los ondenses.

TEMAS

