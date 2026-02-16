Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuñalada BenicàssimReducen al asesinoPrograma oficial Magdalena 2026Jueza CastellónOrganización criminalPlanes cultura y ocio Castellón
instagramlinkedin

Renovación progresiva de la flota

La Vall refuerza su Policía Local con un nuevo vehículo 100% eléctrico y más equipamiento

El Ayuntamiento prevé sumar dos táser, dos motocicletas y tres bicicletas eléctricas para reforzar el servicio este año

La alcaldesa, Tania Baños, ha encabezado la presentación del nuevo vehículo de la Policía Local.

La alcaldesa, Tania Baños, ha encabezado la presentación del nuevo vehículo de la Policía Local. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

La Vall d'Uixó

La Vall d'Uixó ha incorporado un nuevo vehículo a la flota de la Policía Local. Se trata de un Renault Kangoo 100% eléctrico, que sustituye a otro coche también eléctrico que ha prestado servicio durante los últimos cuatro años.

La alcaldesa, Tania Baños, ha recordado que “en 2015 nos encontramos una flota de vehículos policiales obsoleta, en mal estado y con continuas averías, que pasaba más tiempo en el taller que en la calle”. Por ello se apostó por el sistema de renting, que permite renovar periódicamente los vehículos y adaptarlos a las necesidades actuales de un servicio que funciona las 24 horas del día y que acumula muchos kilómetros anuales.

Foto de detalle del nuevo vehículo policial.

Foto de detalle del nuevo vehículo policial. / Mediterráneo

Además, Baños ha destacado que desde entonces se inició también la apuesta por vehículos híbridos y eléctricos, en coherencia con la Agenda 2030 y con el compromiso municipal con la sostenibilidad, la reducción de emisiones y la mitigación del cambio climático.

Más versátil

Por su parte, el concejal de Policía, Javier Ferreres, ha explicado que el nuevo vehículo “es más versátil y permite un mayor equipamiento”. En la parte posterior incorpora un mueble específico para la realización de atestados, con conexión para ordenador y espacio de trabajo, así como dos extintores, señalización lumínica y diversos elementos de seguridad y control. “El objetivo es dotar a la Policía Local de las mejores herramientas posibles para que pueda prestar un servicio eficaz y de calidad a la ciudadanía”, ha señalado.

En este sentido, Ferreres ha avanzado que en este 2026 continuarán reforzando el equipamiento policial con la incorporación de dos nuevas táser, dos motocicletas y tres bicicletas eléctricas. Además, antes de que finalice el año está previsto sustituir un vehículo por dos nuevos, con el objetivo de adaptar la flota a las necesidades actuales del municipio.

Noticias relacionadas y más

Paralelamente, hoy han comenzado las obras de refuerzo estructural y del techo del retén de la Policía Local. Así, el Punto de Atención a la Ciudadanía de la Policía Local se ha trasladado al edificio situado frente a las actuales dependencias.

Dispositivo especial ante el temporal de viento

La alcaldesa ha querido poner en valor también el trabajo desarrollado por la Policía Local durante el fin de semana, coincidiendo con el aviso rojo por fuertes vientos. En total se han realizado más de 50 actuaciones, especialmente durante la jornada del sábado, cuando se activó un dispositivo especial con refuerzo de turnos para atender las incidencias.

Como medida preventiva se suspendieron actos y se cerraron diversas instalaciones públicas. Los agentes han intervenido tanto en vía pública como en propiedades privadas por desprendimientos en fachadas y tejados, caída de árboles y muretes, placas solares y otros elementos afectados por el viento. Baños ha destacado que “en situaciones como esta se hace evidente la importancia de los servicios públicos, que han estado a disposición de la ciudadanía para garantizar la seguridad y atender las necesidades derivadas del temporal”.

Desde hoy la brigada municipal ya está trabajando en la reparación de los desperfectos ocasionados por el viento. Desde el Ayuntamiento se pide paciencia, ya que algunas actuaciones podrán resolverse en pocos días, pero otras requerirán más tiempo. En caso de detectar nuevas incidencias, pueden comunicarse a través de los canales oficiales municipales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De antigua alquería a recinto pionero en toda España: Burriana estrena el centro de interpretación citrícola
  2. Novedades en el Carnaval de Vinaròs por el viento: Habrá un desfile este domingo y se celebrará otro adicional en verano
  3. Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
  4. Vinaròs cancela el desfile del Carnaval del sábado y mantiene la incógnita para el del domingo
  5. Una conocida empresa de la Vall d'Uixó celebra su 20 aniversario regalando un encierro de cerriles
  6. Una nueva franquicia que llega a Almassora busca trabajadores: ya hay más de 1.700 inscritos para ocho vacantes
  7. Recta final del derribo de tres antiguas azulejeras que liberará 36.000 m² industriales en l’Alcora
  8. bp confirma que el desmantelamiento de la plataforma marina del Serrallo empezará este 2026

Burriana refuerza su escudo antiinundaciones con la penúltima fase del gran colector

Burriana refuerza su escudo antiinundaciones con la penúltima fase del gran colector

Benicarló prepara más de 1.500 kilos de alcachofas para la 'torrà' popular

Benicarló prepara más de 1.500 kilos de alcachofas para la 'torrà' popular

Cómo usar la inteligencia artificial para encontrar empleo: Onda lo explicará en una jornada gratuita

Cómo usar la inteligencia artificial para encontrar empleo: Onda lo explicará en una jornada gratuita

Benicarló resuelve un punto negro de inundaciones

Benicarló resuelve un punto negro de inundaciones

La Vall refuerza su Policía Local con un nuevo vehículo 100% eléctrico y más equipamiento

La Vall refuerza su Policía Local con un nuevo vehículo 100% eléctrico y más equipamiento

Basura, jardinería y deporte: Almassora invertirá más de 25 millones para mejorar los servicios públicos

Basura, jardinería y deporte: Almassora invertirá más de 25 millones para mejorar los servicios públicos

Segorbe da a conocer los mantenedores de sus fiestas patronales

Segorbe da a conocer los mantenedores de sus fiestas patronales

El Festival de la Cançó Scout cita a más de 1.500 personas en l’Alcora

El Festival de la Cançó Scout cita a más de 1.500 personas en l’Alcora
Tracking Pixel Contents