Renovación progresiva de la flota
La Vall refuerza su Policía Local con un nuevo vehículo 100% eléctrico y más equipamiento
El Ayuntamiento prevé sumar dos táser, dos motocicletas y tres bicicletas eléctricas para reforzar el servicio este año
La Vall d'Uixó ha incorporado un nuevo vehículo a la flota de la Policía Local. Se trata de un Renault Kangoo 100% eléctrico, que sustituye a otro coche también eléctrico que ha prestado servicio durante los últimos cuatro años.
La alcaldesa, Tania Baños, ha recordado que “en 2015 nos encontramos una flota de vehículos policiales obsoleta, en mal estado y con continuas averías, que pasaba más tiempo en el taller que en la calle”. Por ello se apostó por el sistema de renting, que permite renovar periódicamente los vehículos y adaptarlos a las necesidades actuales de un servicio que funciona las 24 horas del día y que acumula muchos kilómetros anuales.
Además, Baños ha destacado que desde entonces se inició también la apuesta por vehículos híbridos y eléctricos, en coherencia con la Agenda 2030 y con el compromiso municipal con la sostenibilidad, la reducción de emisiones y la mitigación del cambio climático.
Más versátil
Por su parte, el concejal de Policía, Javier Ferreres, ha explicado que el nuevo vehículo “es más versátil y permite un mayor equipamiento”. En la parte posterior incorpora un mueble específico para la realización de atestados, con conexión para ordenador y espacio de trabajo, así como dos extintores, señalización lumínica y diversos elementos de seguridad y control. “El objetivo es dotar a la Policía Local de las mejores herramientas posibles para que pueda prestar un servicio eficaz y de calidad a la ciudadanía”, ha señalado.
En este sentido, Ferreres ha avanzado que en este 2026 continuarán reforzando el equipamiento policial con la incorporación de dos nuevas táser, dos motocicletas y tres bicicletas eléctricas. Además, antes de que finalice el año está previsto sustituir un vehículo por dos nuevos, con el objetivo de adaptar la flota a las necesidades actuales del municipio.
Paralelamente, hoy han comenzado las obras de refuerzo estructural y del techo del retén de la Policía Local. Así, el Punto de Atención a la Ciudadanía de la Policía Local se ha trasladado al edificio situado frente a las actuales dependencias.
Dispositivo especial ante el temporal de viento
La alcaldesa ha querido poner en valor también el trabajo desarrollado por la Policía Local durante el fin de semana, coincidiendo con el aviso rojo por fuertes vientos. En total se han realizado más de 50 actuaciones, especialmente durante la jornada del sábado, cuando se activó un dispositivo especial con refuerzo de turnos para atender las incidencias.
Como medida preventiva se suspendieron actos y se cerraron diversas instalaciones públicas. Los agentes han intervenido tanto en vía pública como en propiedades privadas por desprendimientos en fachadas y tejados, caída de árboles y muretes, placas solares y otros elementos afectados por el viento. Baños ha destacado que “en situaciones como esta se hace evidente la importancia de los servicios públicos, que han estado a disposición de la ciudadanía para garantizar la seguridad y atender las necesidades derivadas del temporal”.
Desde hoy la brigada municipal ya está trabajando en la reparación de los desperfectos ocasionados por el viento. Desde el Ayuntamiento se pide paciencia, ya que algunas actuaciones podrán resolverse en pocos días, pero otras requerirán más tiempo. En caso de detectar nuevas incidencias, pueden comunicarse a través de los canales oficiales municipales.
