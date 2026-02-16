La Vall refuerza su Policía Local con un nuevo vehículo 100% eléctrico y más equipamiento

La Vall d'Uixó ha incorporado un nuevo vehículo a la flota de la Policía Local. Se trata de un Renault Kangoo 100% eléctrico, que sustituye a otro coche también eléctrico que ha prestado servicio durante los últimos cuatro años.

La alcaldesa, Tania Baños, ha recordado que “en 2015 nos encontramos una flota de vehículos policiales obsoleta, en mal estado y con continuas averías, que pasaba más tiempo en el taller que en la calle”. Por ello se apostó por el sistema de renting, que permite renovar periódicamente los vehículos y adaptarlos a las necesidades actuales de un servicio que funciona las 24 horas del día y que acumula muchos kilómetros anuales.

Foto de detalle del nuevo vehículo policial. / Mediterráneo

Además, Baños ha destacado que desde entonces se inició también la apuesta por vehículos híbridos y eléctricos, en coherencia con la Agenda 2030 y con el compromiso municipal con la sostenibilidad, la reducción de emisiones y la mitigación del cambio climático.

Más versátil

Por su parte, el concejal de Policía, Javier Ferreres, ha explicado que el nuevo vehículo “es más versátil y permite un mayor equipamiento”. En la parte posterior incorpora un mueble específico para la realización de atestados, con conexión para ordenador y espacio de trabajo, así como dos extintores, señalización lumínica y diversos elementos de seguridad y control. “El objetivo es dotar a la Policía Local de las mejores herramientas posibles para que pueda prestar un servicio eficaz y de calidad a la ciudadanía”, ha señalado.

En este sentido, Ferreres ha avanzado que en este 2026 continuarán reforzando el equipamiento policial con la incorporación de dos nuevas táser, dos motocicletas y tres bicicletas eléctricas. Además, antes de que finalice el año está previsto sustituir un vehículo por dos nuevos, con el objetivo de adaptar la flota a las necesidades actuales del municipio.

Paralelamente, hoy han comenzado las obras de refuerzo estructural y del techo del retén de la Policía Local. Así, el Punto de Atención a la Ciudadanía de la Policía Local se ha trasladado al edificio situado frente a las actuales dependencias.