Vinaròs reduce a cenizas al Rei Carnestoltes y cierra un Carnaval marcado por el viento

Vinaròs despidió este lunes por todo lo alto su Carnaval 2026, una edición marcada por el viento pero también por la emoción, la sátira y el fiel cumplimiento de las tradiciones que cada año ponen el broche final a una de las fiestas más emblemáticas del municipio.

La plaza Parroquial se convirtió, al caer la tarde, en el escenario del solemne y a la vez irónico velatorio y entierro de la sardina. Entre llantos exagerados, lamentos teatrales y vestimentas rigurosamente negras, las viudas iniciaron la despedida oficial del Carnaval, escenificando el final de los excesos y dando paso simbólico a la Cuaresma. El evento reunió a numerosos vecinos y visitantes que no quisieron perderse el espectáculo final.

El momento culminante llegó con el juicio final al Rei Carnestoltes. La reconocida compañía de teatro La Fam fue la encargada de dar vida a un espectáculo performativo impactante, con una puesta en escena dinámica y visualmente potente que cautivó al público congregado. A través de la sátira y la crítica festiva, el Carnestoltes fue sometido a un simbólico proceso antes de escuchar el veredicto definitivo.

El colorido pasacalle ha congregado a numerosos vecinos de Vinaròs. / Javier Flores

Multitudinario pasacalle fúnebre

Tras la sentencia, se inició un multitudinario pasacalle fúnebre que recorrió el corazón de la ciudad. El cortejo avanzó por la calle Sant Cristóbal, la plaza Jovellar, la calle Socorro y la avenida País Valencià, acompañado por comparsas, músicos y centenares de personas que se sumaron a la comitiva. El desfile continuó hasta la estatua de Costa y Borràs y, desde allí, enfiló hacia la costa en un recorrido cargado de simbolismo y emoción colectiva.

El Rei Carnestoltes, justo antes de empezar a arder. / Javier Flores

El acto final tuvo lugar en el paseo del Fortí, donde se procedió a la tradicional quema del Carnestoltes. Las llamas iluminaron la noche mientras consumían la figura del Rey del Carnaval ante la atenta mirada de comparseros y público. El fuego, purificador y festivo a la vez, marcó el cierre oficial de esta edición, dejando tras de sí cenizas aún humeantes sobre la playa y la sensación compartida de haber vivido unas intensas jornadas de celebración.

Foto de familia en la playa del Fortí como broche al Carnaval. / Javier Flores

A pesar de las rachas de viento que obligaron a adaptar algunos momentos del programa, y a suspender el desfile del sábado (que se celebrará en el Summer Carnaval), la participación fue masiva en todos los actos, confirmando una vez más el arraigo y la fuerza del Carnaval en la ciudad. La implicación de las comparsas, entidades y vecinos ha vuelto a ser clave para el éxito de una fiesta que combina espectáculo, tradición y sentimiento colectivo.

Día de los Niños

Además, el recinto ferial acogió durante la tarde el Día de los Niños, una jornada especialmente pensada para los más pequeños. La feria de atracciones ofreció precios populares durante horas, lo que propició una gran afluencia de familias que aprovecharon las últimas horas del Carnaval para disfrutar de un ambiente festivo y familiar.

Con el Carnestoltes ya reducido a cenizas, Vinaròs inicia la cuenta atrás para el Carnaval 2027, con el listón alto y la certeza de que, un año más, la ciudad ha sabido despedir su fiesta grande con emoción, participación y respeto a una tradición que forma parte de su identidad.