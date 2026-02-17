Benicàssim licita por 165.289 euros la redacción del proyecto para prolongar la CV-149

Benicàssim activa la cuenta atrás para conectar de forma directa la CV-149 con el casco urbano al sacar a concurso por 165.289,26 euros la redacción del proyecto técnico que definirá el trazado definitivo. El contrato permitirá concretar cómo será la ampliación de la avenida del Ferrocarril y fijar sobre plano la obra que transformará uno de los principales accesos al municipio.

La licitación llega después de que el pleno aprobara de manera definitiva la adquisición de los terrenos situados entre las avenidas Pintor Tasio y Frares, junto al antiguo trazado ferroviario. La operación afecta a 8.417 m2 y conlleva una inversión cercana a 1,4 millones de euros para incorporar estos suelos al dominio público municipal.

La alcaldesa, Susana Marqués, enmarca este paso dentro de la hoja de ruta marcada por el consistorio y subraya que “supone avanzar con paso firme hacia la conexión directa de la CV-149 con el casco urbano, una infraestructura fundamental para vertebrar el territorio, mejorar la fluidez del tráfico y reducir la congestión en la Gran Avenida Jaime I y la N-340, reforzando así la seguridad vial”.

Una obra valorada en 6,35 millones

El concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, detalla que el documento técnico concretará la ampliación de la avenida del Ferrocarril hasta los 25 metros de anchura previstos en el planeamiento, incorporando dos carriles de circulación, aceras amplias, zonas de estacionamiento y un carril bici que dé continuidad al trazado actual.

El proyecto completo de prolongación, valorado en 6,35 millones de euros en 2023, contempla además la demolición del puente de Gimeno Tomás, la construcción de un nuevo paso sobre el barranco del Sigalero y la ejecución de rotondas en las avenidas Frares y Gimeno Tomás.

El objetivo municipal pasa por culminar la conexión viaria y aliviar la presión de tráfico que soportan actualmente los principales accesos, especialmente la Gran Avenida Jaime I y la N-340.