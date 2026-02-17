Burriana encuentra empresa para reabrir su quiosco-cafetería más emblemático tras más de dos años cerrado

El Ayuntamiento de Burriana ha encontrado empresa para reabrir el quiosco-cafetería de la plaza Camí d’Onda, uno de los enclaves más emblemáticos del municipio, que ha permanecido cerrado durante más de dos años. La adjudicación permitirá recuperar este espacio como punto de encuentro vecinal y devolver la actividad a una plaza clave del casco urbano.

La empresa local Brench SL será la encargada de explotar y mantener el servicio durante un periodo de cuatro años desde la formalización del contrato. En los próximos días, la concejala de Control de Contratas, Suni Fandos, se desplazará hasta el inmueble para realizar la entrega de llaves y acelerar la puesta en marcha de este reactivado establecimiento.

La concesión contempla un canon anual de 3.600 euros a favor del Ayuntamiento y un plan de inversión inicial de 42.329 euros a cargo de la empresa adjudicataria. De esta cantidad, destinarán 11.649 euros a elementos decorativos y 30.680 euros a maquinaria, cubertería, vajilla y equipamiento necesario para el funcionamiento del establecimiento.

Otra foto del quiosco modernista del Camí d'Onda en Burriana. / Mediterráneo

Obras de mejora

La reapertura culmina el proceso iniciado por el consistorio tras finalizar las obras de mejora del quiosco municipal, que han permitido renovar por completo el mostrador, mejorar la carpintería metálica, impermeabilizar la cubierta y reparar muros y techos del sótano. Además, han instalado nuevos aseos modernos y accesibles que sustituyen a los antiguos baños portátiles.

El espacio objeto de concesión incluye el edificio de planta hexagonal y estructura de acero, con planta baja y sótano destinado a almacén, un módulo prefabricado de aseos y la terraza anexa con un máximo de 22 mesas, diseñada con una estética cuidada que armonice con el entorno modernista de la plaza.

La concejala ha destacado que “este nuevo servicio supone un paso importante para la dinamización de la plaza Camí d’Onda, un punto de encuentro fundamental para los vecinos”. Asimismo, ha subrayado que “con esta adjudicación ponemos en valor un inmueble único de la ciudad y avanzamos en la recuperación del esplendor de esta zona histórica, que ha permanecido paralizada durante los últimos años”.