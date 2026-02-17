L’Alcora prepara su carnaval infantil con desfile de animación, concierto y chocolatada

El Ayuntamiento de l’Alcora celebrará el próximo sábado, 21 de febrero, una nueva edición del Carnaval infantil, una actividad ya consolidada dentro de la programación municipal dirigida a la infancia y las familias. La iniciativa forma parte de la agenda de ocio infantil impulsada por la concejalía de Infancia que encabeza Ana Huguet, con la que se pretende ofrecer alternativas lúdicas durante todo el año y dinamizar la vida social del municipio.

La jornada comenzará a las 17.00 horas en la plaza España, punto de encuentro de los participantes, que acudirán con sus disfraces para compartir una tarde festiva.

A las 17.30 horas dará inicio el desfile de animación con On! Dance, que recorrerá las calles hasta la plaza del Ayuntamiento, llenando el centro de color, música y ambiente carnavalero.

Posteriormente, a las 18.00 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá el concierto de Canta Canalla, pensado para que niños y niñas continúen disfrutando junto a sus familias.

Además, durante la tarde se ofrecerá chocolatada y el servicio de Mandarina Fotomatón, con el que se podrán llevar un recuerdo de la celebración.

Desde el Ayuntamiento destacan que este tipo de propuestas forman parte de la apuesta municipal por generar espacios de encuentro intergeneracional y facilitar planes accesibles para las familias, reforzando la programación infantil como una línea estable de actividad cultural y de ocio en l’Alcora.