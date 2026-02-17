L’Alcora prepara su carnaval infantil con desfile de animación, concierto y chocolatada
La cita tendrá lugar el sábado 21 de febrero y forma parte de la completa programación municipal de ocio infantil que ofrece el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de l’Alcora celebrará el próximo sábado, 21 de febrero, una nueva edición del Carnaval infantil, una actividad ya consolidada dentro de la programación municipal dirigida a la infancia y las familias. La iniciativa forma parte de la agenda de ocio infantil impulsada por la concejalía de Infancia que encabeza Ana Huguet, con la que se pretende ofrecer alternativas lúdicas durante todo el año y dinamizar la vida social del municipio.
La jornada comenzará a las 17.00 horas en la plaza España, punto de encuentro de los participantes, que acudirán con sus disfraces para compartir una tarde festiva.
A las 17.30 horas dará inicio el desfile de animación con On! Dance, que recorrerá las calles hasta la plaza del Ayuntamiento, llenando el centro de color, música y ambiente carnavalero.
Posteriormente, a las 18.00 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá el concierto de Canta Canalla, pensado para que niños y niñas continúen disfrutando junto a sus familias.
Además, durante la tarde se ofrecerá chocolatada y el servicio de Mandarina Fotomatón, con el que se podrán llevar un recuerdo de la celebración.
Desde el Ayuntamiento destacan que este tipo de propuestas forman parte de la apuesta municipal por generar espacios de encuentro intergeneracional y facilitar planes accesibles para las familias, reforzando la programación infantil como una línea estable de actividad cultural y de ocio en l’Alcora.
- De antigua alquería a recinto pionero en toda España: Burriana estrena el centro de interpretación citrícola
- Novedades en el Carnaval de Vinaròs por el viento: Habrá un desfile este domingo y se celebrará otro adicional en verano
- Vinaròs cancela el desfile del Carnaval del sábado y mantiene la incógnita para el del domingo
- Una conocida empresa de la Vall d'Uixó celebra su 20 aniversario regalando un encierro de cerriles
- Una nueva franquicia que llega a Almassora busca trabajadores: ya hay más de 1.700 inscritos para ocho vacantes
- Recta final del derribo de tres antiguas azulejeras que liberará 36.000 m² industriales en l’Alcora
- Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
- bp confirma que el desmantelamiento de la plataforma marina del Serrallo empezará este 2026