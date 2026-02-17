Mejoras en un parque canino de Castellón: nueva fuente y adiós al barro

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó está llevando a cabo trabajos de mejora y mantenimiento en el parque canino de la Colonia San Antonio, un espacio que cuenta con un uso intensivo por parte de vecinos y vecinas y sus mascotas.

Las actuaciones incluyen la reparación de los bancos existentes y la instalación de nuevos, así como la construcción de soleras para evitar el estancamiento de agua y la formación de barro cuando llueve, y la aparición de agujeros. Asimismo, se está realizando el saneamiento del arbolado y de las palmeras del entorno, algunas de ellas afectadas por el temporal de viento del pasado fin de semana.

Entre las mejoras que se están acometiendo también se encuentran las conexiones de agua para instalar una fuente, una demanda trasladada por las personas usuarias del parque para que las mascotas dispongan de un punto donde beber. Además, se han retirado los elementos de juego deteriorados para proceder a su reparación o, en caso necesario, sustituirlos por otros nuevos.

Una vez finalicen estos trabajos, se extenderá una grava específica en todo el recinto que permitirá que los animales puedan correr y jugar en mejores condiciones y evitará que el espacio se convierta en un barrizal en episodios de lluvia.

El concejal de Bienestar Animal de la Vall, Jorge García, en el parque canino de la Colonia San Antonio. / MEDITERRÁNEO

El concejal de Bienestar Animal, Jorge García, ha señalado que “los animales de compañía forman parte de nuestras familias y merecen espacios adecuados, seguros y en buenas condiciones”. En este sentido, ha destacado que “seguimos mejorando las infraestructuras destinadas a su bienestar, escuchando las propuestas de las personas usuarias y atendiendo las necesidades reales que nos trasladan”.

García ha remarcado que “este equipo de gobierno creó los dos parques caninos existentes” en la ciudad (el de la Colonia San Antonio y el del Parque de Juchitán) con el objetivo de “habilitar espacios específicos para el esparcimiento de los animales de compañía”.

Los trabajos están siendo ejecutados por la brigada municipal y por el alumnado del programa mixto de formación y empleo, que mientras se forma en albañilería y jardinería realiza actuaciones de interés general para la ciudadanía. De este modo, se combina la capacitación profesional con la mejora de los espacios públicos y el cuidado de infraestructuras destinadas al bienestar animal.