Moncofa rescata otro tramo de su muralla medieval con una nueva intervención arqueológica

Moncofa ha iniciado los trabajos de restauración de un nuevo tramo de la muralla medieval, dentro del tercer proyecto arqueológico impulsado en los últimos años con el objetivo de recuperar y poner en valor uno de los elementos patrimoniales más relevantes de la localidad.

Esta intervencion permitirá consolidar y restaurar un segmento adicional que quedará conectado con los tramos ya recuperados anteriormente, dando continuidad a un ambicioso plan de intervención sobre el recinto amurallado histórico.

"Es el tercer plan de restauración que promovemos con el objetivo de poner en valor nuestro patrimonio histórico, que ha estado oculto durante un largo periodo a los ojos de nuestros vecino”, ha explicado el alcalde, Wences Alós, quien ha destacado la importancia de seguir avanzando en la recuperación de elementos que forman parte de la identidad colectiva del municipio.

El presupuesto de esta intervención asciende a 55.913,84 euros. De esta cantidad, el 70% está financiado mediante una subvención concedida por la Generalitat, a la que el consistorio ha logrado acceder de forma reiterada en los últimos años gracias a su apuesta constante por la conservación del patrimonio histórico. El 30% restante será sufragado con fondos propios procedentes de las arcas municipales, reafirmando así el compromiso del Ayuntamiento con la protección y difusión de su legado cultural.

Bien de interés cultural

En esta ocasión, la intervención arqueológica se centra en la restauración y consolidación de un nuevo tramo de la muralla medieval, declarada bien de interés cultural (BIC), una figura de máxima protección patrimonial que subraya su relevancia histórica y arquitectónica. Los trabajos incluyen labores de excavación, limpieza, documentación y consolidación estructural, siempre bajo criterios técnicos y científicos que garantizan el respeto a los valores originales de la construcción.

La empresa especializada Arqueocas es la encargada de ejecutar el proyecto, bajo la dirección de su gerente, Jose Francisco Albelda, quien lidera un equipo técnico con experiencia en intervenciones patrimoniales de estas características. El objetivo principal es asegurar la estabilidad del tramo intervenido y facilitar su adecuada integración en el entorno urbano actual, permitiendo al mismo tiempo su contemplación por parte de vecinos y visitantes.

El tramo objeto de esta nueva actuación se encuentra situado en la calle Sant Roc, haciendo esquina con la calle Trinitat. Esta ubicación resulta estratégica, ya que permitirá enlazar físicamente este segmento con el restaurado en el primer proyecto ejecutado hace unos años. De este modo, una vez concluyan los trabajos, quedarán visibles aproximadamente 60 metros lineales de la antigua muralla que delimitaba el perímetro amurallado del casco urbano de Moncofa, ofreciendo una visión más completa de la configuración defensiva histórica de la localidad.

Con esta tercera intervención, el Ayuntamiento continúa avanzando en su plan integral de recuperación del patrimonio, no solo como elemento de conservación histórica, sino también como recurso cultural, educativo y turístico.