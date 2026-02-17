Orpesa dará un salto en gestión de residuos con un ecoparque fijo este 2026: adjudican las obras por 961.000 euros

Orpesa contará en 2026 con su primer ecoparque fijo, una infraestructura estratégica que sustituirá al actual ecoparque móvil y permitirá modernizar la gestión de residuos en el municipio y la zona costera. La obra ha sido adjudicada a Becsa por 961.299,95 euros, con cofinanciación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU). La iniciativa forma parte del plan del Consorcio de Residuos Zona I (C1) para mejorar las infraestructuras ambientales y ofrecer soluciones sostenibles a los municipios de la zona. La actuación no supondrá coste alguno para el Ayuntamiento, "ya que la financiación total corre a cargo del Consorcio Provincial de Residuos", como apuntaron desde el consistorio.

Infraestructura de vanguardia para residuos y economía circular

El nuevo ecoparque se construirá en una parcela municipal de aproximadamente 10.000 metros cuadrados junto a la depuradora, en el polígono 3 (parcelas 192, 193 y 195). La instalación ocupará 2.900 metros cuadrados construidos e incluirá áreas diferenciadas para la recogida de residuos y productos peligrosos, oficinas y almacén, aparcamientos, zonas ajardinadas y un aula ambiental. Este diseño combina la operatividad con un componente educativo y formativo, permitiendo que la infraestructura funcione tanto como centro de gestión de residuos como espacio para actividades de concienciación ambiental.

El proyecto contempla la adecuación de tres parcelas planas mediante un movimiento de tierras, incluyendo la construcción de dos muros de contención que permitirán habilitar un vial elevado. Desde este espacio, los usuarios podrán depositar los residuos directamente en los contenedores correspondientes según su tipología.

La instalación combinará una edificación cerrada destinada a oficinas, almacén, aseos y aula ambiental, con un cobertizo abierto lateralmente para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, garantizando seguridad y funcionalidad en la gestión de materiales de distinto riesgo.

Ubicación estratégica y proyección futura

La parcela junto a la depuradora reemplaza la ubicación inicial prevista en el polígono La Catalaneta y permitirá mantener libre el polígono industrial para atraer empresas tecnológicas y proyectos de innovación, según decidió el equipo de gobierno de PP, Vox y Ciudadanos. La parcela elegida junto a la depuradora ofrece espacio para futuras ampliaciones e incluso para desarrollar cursos de formación y proyectos vinculados a la economía circular y la reutilización del agua.

La combinación de gestión de residuos y formación permitirá al municipio avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente, alineado con las políticas de reutilización del agua y preservación del entorno costero.

Con esta infraestructura, Orpesa da un paso importante para consolidar su planificación ambiental y urbana, mejorando la eficiencia en la gestión de residuos y abriendo oportunidades para iniciativas económicas y educativas vinculadas a la sostenibilidad. La inversión de casi un millón de euros y la participación de fondos europeos refuerzan la apuesta del municipio por una gestión moderna, segura y orientada a futuro, en línea con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.