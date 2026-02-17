En el polígono Ramonet
Proyectan un aparcamiento de más de 10.000 m² para camiones junto a la N-340 en Almassora
La Generalitat saca a información pública la solicitud de declaración de interés comunitario (DIC) para esta iniciativa, cuyo presupuesto ascendería a 377.000 euros
La Generalitat ha sacado a información pública la solicitud de declaración de interés comunitario (DIC) para la implantación de un aparcamiento de camiones y almacenamiento de vehículos al aire libre en el polígono Ramonet de Almassora, junto a la carretera N-340.
Este párking, promovido por el administrador de un taller de la zona, está proyectado en cuatro parcelas (101, 102, 103 y 104) que suman 10.239 metros cuadrados, clasificadas como suelo no urbanizable de especial protección de infraestructuras, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almassora.
Cómo será la instalación
La iniciativa contempla la creación de un recinto para estacionamiento de camiones y maquinaria pesada, almacenamiento de vehículos al aire libre, zona auxiliar con oficinas, comedor, vestuarios y aseos adaptados, además de almacenes en contenedores marítimos. Según el proyecto urbanístico, el promotor planea destinar 1.784,2 m² a estacionamiento de vehículos pesados, 216,76 m² a almacenamiento, 2.632,8 m² a viales y zonas de circulación y 485,74 m² a construcciones auxiliares.
En total, la actividad ocupará 5.119,5 m², exactamente el 50% de la parcela, mientras que el otro 50% permanecerá en estado original, tal como exige la normativa para este tipo de usos en suelo no urbanizable.
El recinto contará con vallado perimetral y accesos diferenciados de entrada y salida de cinco metros de ancho desde el Camí Hostalassos, dimensionados para permitir la maniobrabilidad de camiones sin interferir en el tráfico ordinario.
Estudio de integración paisajística
El estudio de integración paisajística, obligatorio para este tipo de autorizaciones, concluye que el impacto será reducido debido al entorno ya industrializado, el mantenimiento del 50% del suelo en estado primitivo, la implantación de pantalla vegetal perimetral y la baja altura de las edificaciones.
Canon y vigencia
El presupuesto estimado de implantación asciende a 377.410 euros, sobre el que se aplica el canon del 2% previsto en la ley, lo que supone una cuantía de 7.548,2 euros.
El promotor solicita un plazo máximo de vigencia de 30 años para la DIC, el límite que establece la normativa autonómica. Transcurrido ese periodo, la actividad debería cesar y el suelo restaurarse a su estado original si no se concede prórroga.
Fase de información pública
Tras su publicación en el DOGV, el expediente entra ahora en fase de información pública dentro del procedimiento autonómico. La concesión de la declaración de interés comunitario (DIC) es requisito imprescindible antes de que el Ayuntamiento de Almassora pueda otorgar la licencia urbanística correspondiente.
