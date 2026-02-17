Santa Magdalena da luz verde por unanimidad a un presupuesto "realista" de 911.000 €

El pleno del Ayuntamiento de Santa Magdalena ha aprobado este martes por unanimidad el presupuesto del 2026, que asciende a 910.897,25 euros, lo que supone una reducción de un 32,7"% respecto al del 2025.

El alcalde, Sergio Bou, explica que se trata de un presupuesto "realista" en el que continúan manteniendo "todos los servicios esenciales sin renunciar a ampliarlos y mejorarlos en la medida en que nos sea posible”. El capítulo de inversiones representa el 8,3% del total, con 75.275 euros, entre las cuales destacan las compras de terrenos. Por un lado, las parcelas junto al pabellón polideportivo con el objetivo de ampliar la instalación y, por otro, las de al lado de la depuradora para instalar placas solares que alimentan la planta de aguas residuales.

Desde el consistorio también dedican varias partidas a la compra de mobiliario, tanto de la sala de velatorio como de la Escuela de Música, cuyas obras finalizaban recientemente.

Acciones del plan 'Impulsa'

En lo que se refiere al plan Impulsa 2026/2027, Bou ha explicado que únicamente introducen una partida para la redacción de los proyectos, ya que Diputación ha explicado que no será hasta finales de 2026 cuando efectúe el pago de las inversiones, así “siendo prudentes preferimos ejecutar las obras dentro de la siguiente anualidad”. De hecho, el alcalde avanza que está prevista, a través del Plan Impulsa, una ambiciosa remodelación de la avenida Luis Torres Morera, ampliando la calzada y dotándola de aparcamientos en batería y zonas de recreo, entre otros.

Respecto al Plan de Ocupación Local, el Ayuntamiento de Santa Magdalena destina en esta anualidad 133.202,10 € a la creación de puestos de trabajos vinculados a las subvenciones, tanto de Diputación de Castellón como del LABORA, que permiten mejorar los servicios que se ofrecen desde el ayuntamiento. Al mismo tiempo, el consistorio destina 19.080 € para el puesto de cocinera del comedor escolar, facilitando de este modo que el alumnado de Santa Magdalena pueda disponer de este servicio.

En el área Social, el alcalde ha explicado que se mantienen todos los servicios que facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar como son la Unidad de Conciliación Familiar (Ludoteca), Escola Matinera, actividades extraescolares, Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, así como las Escuelas de Navidad, Pascua y verano. Por otro lado, se mantiene el departamento de Servicios Sociales dentro de la Mancomunitat Castelló Nord con un personal de 16 trabajadores para los 6 pueblos, que forman parte de la misma.

Las asociaciones locales, por su parte, dispondrán de un total del 41.650€ para la realización de diferentes actividades.

Carga fiscal

Respecto a la carga fiscal, el alcalde de Santa Magdalena afirma que ésta se mantiene sin incrementos ni de tasas ni de impuestos.

Bou también se ha referido, durante el pleno, a la amortización de la deuda que en esta anualidad será de 32.674,32€.

Noticias relacionadas

Finalmente, el primer edil magdalenero, ha comentado que se incorpora al presupuesto el Fondo Autonómico de Cooperación Municipal y por séptimo año consecutivo el Fondo de Cooperación de la Diputación, que tiene además un Fondo extraordinario, lo que supone un total de 80.000 €. No obstante, Bou explica que en esta anualidad no se dispondrá del Fondo Municipal de Lucha contra el Despoblamiento, aunque sí se incrementa en 34.000 € la participación de los Tributos del Estado.