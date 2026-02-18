605.000 euros para reforzar la seguridad y la conexión de la CV-105 entre la Sénia y Torremiró

La Diputación de Castellón invierte 605.000 euros para mejorar la CV-105 entre la Sénia y Torremiró. Concretamente, los trabajos se están desarrollando entre el punto kilométrico 5,885 y el 7,190 en el término municipal de la Pobla de Benifassà. Para el vicepresidente y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, se trata de una actuación que “vuelve a dejar clara la apuesta del Gobierno Provincial por la mejora constante de las comunicaciones de la provincia”.

“Sabemos que de ellas depende el futuro, la seguridad y la calidad de nuestros vecinos. Por ello, invertimos y trabajamos día a día para contar con una red viaria provincial en las mejores condiciones”, ha añadido Folgado.

Así pues, las obras que se están llevando a cabo en la carretera CV-105 consisten en la ampliación de la calzada, mejorando la seguridad y fluidez del tráfico en la zona. Al respecto, el vicepresidente provincial ha destacado “el avance que suponen estas obras para beneficiar a los usuarios de la carretera y a los municipios vinculados a esta vía, garantizando la seguridad y una conducción más cómoda”.

Otra foto de la visita a las obras. / Mediterráneo

"Invertir en carreteras es invertir en futuro"

En este sentido, Héctor Folgado ha insistido diciendo que “invertir en carreteras es invertir en futuro, en cohesión territorial, en igualdad de oportunidades y en la lucha contra la despoblación”. “Apostar por la mejora de las carreteras significa que los 135 municipios de nuestra tierra están conectados y que la vida en los pueblos, sobre todo en los del interior, sea una opción real para miles de familias castellonenses”, ha subrayado el vicepresidente provincial.

El reto de la Diputación de Castellón no es otro que “hacer más fácil la circulación para los vecinos, pero también para aquellos que quieran visitarnos y conocer los rincones únicos de esta provincia”, ha señalado Héctor Folgado, quien ha hecho hincapié en la apuesta que viene haciendo el Gobierno Provincial, desde el inicio de la legislatura, por mejorar las carreteras provinciales.

Acciones que se traducen en riqueza, desarrollo, dinamismo y nuevas oportunidades para el territorio, reforzando el compromiso del equipo de Gobierno Provincial con el medio rural y con quienes viven y trabajan en él. “Una apuesta decidida por mejorar la conexión entre nuestros municipios, favorecer la cohesión interterritorial y garantizar una movilidad más segura y eficiente para todos los castellonenses”, ha resaltado Héctor Folgado.

Con estas intervenciones, además, se impulsa la actividad y se favorece la seguridad vial en las carreteras provinciales, contribuyendo al bienestar de los ciudadanos y al futuro de la provincia.

“Desde la escucha activa a los ayuntamientos de la provincia, seguiremos solventando los problemas de nuestra red viaria para mejorar la seguridad y facilitar el tránsito rodado de todo tipo de vehículos. Es nuestro compromiso y seguiremos trabajando para cumplirlo”, ha concluido el vicepresidente y responsable del área de Infraestructuras.