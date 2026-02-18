Almassora renueva la red de pluviales en el polígono afectado por el incendio industrial de mayo

El Ayuntamiento de Almassora ha iniciado las obras de renovación de la red de aguas pluviales de la calle Benlloch, en el polígono industrial Vía Europa. Se trata de una actuación ejecutada por la empresa concesionaria del servicio municipal de agua potable, Facsa, tras los daños ocasionados el pasado mes de mayo por el incendio de toneladas de residuos textiles almacenados de manera ilegal en una nave industrial. El importe total de la inversión asciende a 315.486,8 euros.

La alcaldesa, María Tormo, ha visitado el inicio de los trabajos acompañada por representantes de la empresa concesionaria: Pascual J. Maximino Juan, director del Área Abastecimientos Facsa; Ignacio Aparici Monferrer, subdirector de Explotaciones de Abastecimientos; y José Luis Mechó Pérez, jefe de Explotación; comprobando in situ el alcance de una intervención que permitirá modernizar y reforzar la red de evacuación de pluviales en la zona afectada.

Las obras contemplan la sustitución del colector de aguas pluviales de la calle Benlloch y la renovación de un tramo de los colectores de pluviales y saneamiento en la calle Vilafamés y camino Borriol.

El proyecto incluye también la instalación de imbornales sifónicos, pozos de registro, renovación de acometidas, la reposición del pavimento, la limpieza del vial y la reposición del cableado de alumbrado afectado por el incendio.

La alcaldesa ha subrayado que se ha actuado con responsabilidad para reparar los daños y mejorar una infraestructura clave para la seguridad y la correcta evacuación de aguas pluviales.

Desde el consistorio recuerdan que los trabajos se ejecutarán procurando minimizar las molestias a las empresas instaladas en la zona.