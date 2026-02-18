Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Intervención financiada por el Ministerio de Transportes

Alud de empresas para reparar la autovía entre Segorbe y Altura por 15,7 millones

13 licitadoras de toda España pugnan por rehabilitar seis kilómetros de firme de la transitada carretera, que incluye también el tramo del viaducto sobre el río Palancia

Fotografías de medición de deflexiones en roderas.

Fotografías de medición de deflexiones en roderas. / Mediterráneo

David Donaire

Castellón

La rehabilitación del firme de la autovía Mudéjar (A-23) entre Segorbe y Altura ha despertado un gran interés a nivel empresarial. Hasta el punto de que 13 constructoras y uniones temporales de empresas (UTE) han presentado su oferta para hacerse con este contrato valorado en 15,7 millones de euros, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El proyecto afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 31,050 y 37,750, desde el enlace Segorbe-Altura hasta el viaducto sobre el río Palancia. Se trata de una intervención estratégica en una de las principales arterias que conectan Aragón con la Comunitat Valenciana y que soporta un elevado tráfico de vehículos pesados.

Tras la apertura de sobres, las constructoras, de procedencia diversa de toda España, que compiten por este cuantioso contrato son Viales y Obras Públicas, Becsa, Benito Arnó, Alvac, Ecoasfalt, Opain, Gévora, Vilor, CHM, Acsa, Probisa, Guerola-Abaldo y Pavasal.

La elevada concurrencia refleja el atractivo de una intervención que, además de su cuantía económica, supone intervenir en un eje clave de la Red de Carreteras del Estado.

Detalles de los desperfectos que presenta el tramo de la A-23 en el que intervendrán.

Detalles de los desperfectos que presenta el tramo de la A-23 en el que intervendrán. / Mediterráneo

Casi 20.000 vehículos diarios

El intervalo en el que ejecutarán las obras soporta una intensidad media diaria de 18.991 vehículos, con un 20,7% de tráfico pesado, lo que supone 3.936 camiones al día, según los últimos datos. Este elevado volumen de tráfico pesado explica el deterioro progresivo del firme y la necesidad de una intervención estructural.

Grietas, roderas y fatiga estructural

Según se desprende de la memoria del proyecto, la inspección técnica reveló un asfalto con claros síntomas de agotamiento, ya que sufre grietas longitudinales, transversales y erráticas a lo largo del tramo, roderas marcadas y deformaciones superficiales; y sectores con deflexiones superiores al umbral normativo, lo que indica vida útil residual insuficiente. Todo esos aspectos provocan que más del 12% del tramo presenta parámetros por debajo de los valores recomendados.

El firme está compuesto en estos momentos por tres capas de mezcla bituminosa con un espesor total aproximado de 23 centímetros, apoyadas sobre zahorra artificial, una configuración diseñada bajo normativa anterior a la vigente.

Otro bache que rehabilitarán en la Autovía Mudéjar.

Otro bache que rehabilitarán en la Autovía Mudéjar. / Mediterráneo

Cómo ejecutarán las obras

Los trabajos consistirán en "el recrecido del firme mediante nuevas mezclas bituminosas en caliente, aplicando dos capas de cinco centímetros", que posteriormente recibirán un microaglomerado definitivo, explican desde el ministerio.

Dado que las actuaciones afectan a todos los carriles, será necesario realizar cortes completos de calzada, desvíos provisionales mediante pasos de mediana y utilización de la N-234 como itinerario alternativo, especialmente entre Navajas y Jérica. La señalización incluirá reducciones de velocidad y dispositivos luminosos específicos para reforzar la seguridad.

El proyecto contempla fases sucesivas de ejecución para minimizar el impacto en la circulación, aunque se prevén afecciones importantes durante determinados periodos.

Seguridad en una vía estratégica

Además del refuerzo estructural, la intervención incluye la revisión y adaptación de elementos de contención y señalización, ya que la combinación de elevado tráfico pesado y características geométricas del tramo obliga a reforzar las medidas de seguridad.

La intervención llega tras varios accidentes registrados en este tramo en los últimos años, algunos de ellos graves, lo que ha incrementado la presión para acelerar su mejora.

