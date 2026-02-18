Asfalto nuevo para Benicarló: renovarán caminos rurales y las calles más transitadas

Benicarló ha iniciado este miércoles el plan de asfaltados con la actuación en el tramo inicial del camino de Mallols, concretamente desde la antigua N-340 hasta el puente del ferrocarril. Esta intervención completa la actuación ejecutada hace aproximadamente un año y medio por la Conselleria de Agricultura, que asfaltó el tramo central de este camino comprendido entre el puente de la vía del tren y el puente de la autopista.

El concejal de Urbanismo, Borja Castell, ha destacado que «hoy es un día importante porque empezamos el Plan de Asfaltados, y lo hacemos en el camino de Mallols, completando una actuación muy necesaria que permitirá dejar todo el vial en condiciones óptimas». Castell ha recordado que «quedaba pendiente precisamente este tramo inicial, que es el que conecta con la antigua Nacional 340, y que era fundamental para garantizar una circulación segura y homogénea en todo el recorrido».

Otra foto del inicio de las obras de asfaltado. / Mediterráneo

Las siguientes actuaciones empezarán la semana del 23 de marzo, una vez finalizadas las Fallas, y se centrarán en algunas de las vías con más tráfico del municipio. En concreto, asfaltarán el paseo de Febrer Soriano, la avenida de Jacinto Benavente y varias calles adyacentes a la calle de Sant Francesc, como por ejemplo las calles de Santa Bàrbara y Santa Cándida, entre otras.

«Hablamos de un plan de asfaltados valorado en casi 350.000 euros de inversión», ha subrayado el concejal, quien ha remarcado que «no nos quedamos solo en las grandes vías, sino que también actuamos en calles más pequeñas que necesitan una capa de asfalto importante para mejorar el tráfico y la seguridad».

En licitación otro proyecto

Paralelamente, el concejal ha recordado que «está en proceso de licitación un nuevo proyecto de asfaltado de caminos rurales que incluye el camino de Capuro y el camino de las Foies. En total, se actuará sobre 3,5 kilómetros, con una inversión de 422.000 euros íntegramente asumida por el Ayuntamiento».

Según ha explicado Borja Castell, «esta actuación da respuesta a las reivindicaciones del Consell Agrari Local y permitirá mejorar de manera significativa dos caminos que presentaban un estado deficiente». El concejal ha concluido que «todas estas obras tienen un objetivo claro: mejorar la movilidad rodada y atender las demandas de los vecinos y del sector agrario con actuaciones planificadas y realistas».