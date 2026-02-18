Benicarló ampliará el cementerio ante la previsión de agotar en dos años los 100 nichos que quedan

Benicarló ha sacado a licitación las obras para construir 296 nuevos nichos y 120 columbarios en el cementerio municipal. Una intervención que impulsa el Ayuntamiento ante la limitada disponibilidad actual: solo quedan 100 sepulturas de nueva construcción, una cifra que, al ritmo medio de ocupación —unos 50 nichos anuales—, se agotaría en un período dos años.

El presupuesto base de licitación asciende a 314.938,67 euros y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 4 de marzo. Las obras cuentan con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

Una ampliación planificada desde 2009

La actuación se desarrollará en la manzana 5 de la zona de ampliación del cementerio, en la parcela ubicada en el Camino Ulldecona, nº 5, donde en 2009 se ejecutó la primera gran ampliación del recinto. Aquella fase permitió dotar al nuevo ámbito de todas las infraestructuras urbanas necesarias y construir los primeros bloques de nichos y columbarios.

Desde entonces, han ido completando distintas fases hasta materializar 620 nichos y 330 columbarios. A pesar de que el recinto dispone de suelo suficiente para alcanzar una capacidad total de 1.184 nichos y 906 columbarios, la disponibilidad inmediata se ha reducido considerablemente, lo que ha llevado al Ayuntamiento a activar esta nueva fase para garantizar la continuidad del servicio funerario.

La planificación responde, además, a las exigencias del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de la Comunitat Valenciana, que obliga a prever capacidad suficiente para los próximos 20 años y reservar suelo para las necesidades de los 25 años siguientes.

Más capacidad optimizando el espacio

El proyecto apuesta por un sistema de nichos prefabricados de hormigón armado, en módulos de “U doble invertida” y dispuestos en cuatro alturas con doble cara enfrentada. Esta solución permite optimizar el espacio disponible, ya que reduce el grosor de los tabiques interiores de 16 a 8 centímetros, lo que incrementa la capacidad del bloque de 272 a 296 nichos sin ampliar la superficie ocupada.

Cada bloque incorporará un sistema higiénico-sanitario integral, con cámara intermedia técnica, base drenante y pendientes interiores que facilitan la evacuación de lixiviados, garantizando condiciones de salubridad y estanqueidad conforme a la normativa vigente.

Los columbarios, por su parte, cumplirán las dimensiones reglamentarias para el depósito de urnas funerarias y responden a la evolución creciente de la demanda de este tipo de unidades en el sector funerario.

Mejora integral de la accesibilidad

La licitación incluye también actuaciones para completar la adaptación de los itinerarios interiores del cementerio y permitir que la plataforma elevadora automatizada de féretros pueda operar en la totalidad del recinto.

Actualmente, aproximadamente el 60% de los pasillos están adaptados tras las mejoras realizadas en 2021, pero todavía queda un 40% sin acondicionar, donde las inhumaciones deben realizarse mediante un andamio manual que presenta mayores riesgos laborales.

Las obras contemplan la ampliación de aceras, renovación de pavimentos y creación de superficies antideslizantes que permitirán el tránsito seguro tanto de la plataforma elevadora como de personas con movilidad reducida, en cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en materia de seguridad y accesibilidad.