Burriana abate 150 jabalís en el último año para frenar los daños en el campo

Burriana abatió 150 jabalís a lo largo del año pasado dentro del plan de control cinegético impulsado por el Ayuntamiento para hacer frente al aumento de la población de estos animales en el término municipal. El balance, realizado por la Concejalía de Agricultura, confirma la "eficacia" de las medidas adoptadas para reducir los daños en los cultivos y minimizar los riesgos en carreteras y caminos rurales.

La estrategia municipal se ha basado en la colaboración estrecha con los cazadores locales y en la coordinación directa con la Generalitat, lo que ha permitido actuar de forma continuada durante todo el año. Las intervenciones se han llevado a cabo tanto mediante esperas autorizadas como a través de la instalación estratégica de jaulas trampa en las zonas más sensibles.

40 puntos de control

Para alcanzar estos resultados, el Ayuntamiento habilitó por primera vez y mantuvo operativos cerca de 40 puntos de control distribuidos en áreas previamente identificadas como de alto riesgo. Se trata de enclaves donde la presencia de jabalís estaba generando importantes perjuicios en las cosechas, afectando a sistemas de riego y poniendo en peligro la seguridad de los conductores en distintos tramos viarios del término municipal.

Desde el equipo de gobierno (encabezado por el PP) subrayan que estas actuaciones responden a las reiteradas demandas trasladadas por el sector agrario, los cazadores y los vecinos, preocupados por el crecimiento descontrolado de la población de estos ejemplares en los últimos años.

Además, la Conselleria de Medio Ambiente anunció la semana pasada la instalación de las primeras jaulas en la desembocadura del río Millars, una medida complementaria orientada a proteger la biodiversidad del paraje del Millars y reducir la presión de los jabalís sobre otras especies.

El concejal de Agricultura y Pesca, Fran Capdevila, ha destacado que “haber alcanzado los 150 ejemplares abatidos demuestra que la hoja de ruta era la correcta: escuchar a nuestros agricultores y trabajar de la mano con los cazadores y la Conselleria para recuperar la seguridad en nuestro campo”. Asimismo, ha remarcado el cambio de tendencia en la gestión, recordando que “desde 2019 no se solicitaban este tipo de permisos. Hemos pasado del abandono a una gestión activa que hoy ofrece resultados evidentes y beneficiosos para todo el municipio”.

Sobrepoblación generalizada

El balance que Burriana ha dado a conocer este miércoles se enmarca en un contexto generalizado de sobrepoblación de jabalís en la provincia, como es palpable en Orpesa, donde los ungulados recorren senderos, atraviesan zonas verdes y merodean entre bloques de apartamentos turísticos y hoteles como si formaran parte del paisaje habitual.