Burriana rechaza pagar 6.500 euros por 25 juegos de mesa sobre Jaume I al no existir adjudicación

El Ayuntamiento de Burriana rechaza pagar los 6.534 euros que reclama una empresa por la creación de 25 juegos de mesa sobre el legado de Jaume I, al concluir que no existió adjudicación ni encargo formal alguno por parte del consistorio.

Así se recoge en un informe-propuesta de Secretaría al que ha tenido acceso Mediterráneo, en el que se analiza la reclamación presentada por la mercantil valenciana Afric Sports, que exige el pago de una factura por la creación del juego de mesa El Llegat de Jaume I, vinculado al proyecto El Histórico Reino de Valencia.

El proyecto fue impulsado durante la etapa de Jesús Albiol (Vox) como concejal de Cultura, antes de romperse el pacto de gobierno con el PP.

Una factura de 6.534 euros

La empresa presentó una factura, con fecha de expedición del 2 de octubre de 2025, por un importe total de 6.534 euros, correspondiente al diseño, maquetación, redacción, traducción, fabricación y entrega de 25 ejemplares del citado juego.

Sin embargo, según detalla el informe, el expediente administrativo para tramitar un posible contrato menor no se abrió hasta el 3 de octubre de 2025, es decir, un día después de la emisión de la factura. Además, la factura fue devuelta al proveedor tras levantarse acta de no conformidad el 15 de diciembre, al no constar adjudicación ni aprobación del gasto por el órgano competente.

La Secretaría recuerda que, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, las administraciones no pueden contratar verbalmente y que incluso en los contratos menores es obligatoria la tramitación formal del expediente, con informe de necesidad y aprobación expresa del gasto

Propuesta del concejal y rechazo de Alcaldía

En el expediente consta una propuesta del entonces concejal de Cultura, Jesús Albiol (Vox), de fecha 14 de octubre de 2025, para contratar con la citada mercantil la creación del juego de mesa con un plazo de ejecución de 15 días. No obstante, el órgano de contratación competente —la Alcaldía— rechazó la propuesta y la aprobación del gasto, por lo que nunca se formalizó encargo alguno.

El informe es contundente al señalar que “no se ha producido el encargo a la empresa” al no haberse adjudicado el servicio ni aprobado el gasto correspondiente.

Los juegos, presentados por Vox

Uno de los elementos que refuerzan la negativa municipal es la incorporación al expediente de un vídeo publicado en redes sociales por la cuenta @vox_cortesvalencianas, en el que el propio Jesús Albiol —en su condición de diputado autonómico— presentaba el juego como una iniciativa realizada “en colaboración con la Real Academia de Cultura Valenciana”.

Según el informe, en dicho vídeo se comprueba que los juegos que figuran en la factura reclamada al Ayuntamiento han sido entregados a otra institución, lo que constituye “una prueba determinante de que no existe encargo por este Ayuntamiento”.

Reclamación desestimada

A la vista de todo ello, la Alcaldía ha resuelto desestimar la reclamación de pago, al considerar que la factura no corresponde a ninguna obligación contraída por el Ayuntamiento de Burriana.

La resolución pone fin a la vía administrativa, aunque la empresa podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa ante el juzgado correspondiente.