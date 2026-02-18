Un grafiti de Robe convierte un pueblo de Castellón en visita obligada para fans: "Se nos ha ido un trozo del corazón"

El arte urbano ha transformado la fachada de una pizzería de Nules en un inesperado foco de atención para fans de Robe Iniesta de media España. Desde hace dos semanas, un grafiti dedicado al que fuera cantante de Extremoduro preside la persiana del local Mamma Mia! La Nostra Pizza y ha provocado una expectación que ni sus propietarios no esperaban.

“A mi pareja, Raquel, y a mí nos encanta Robe y Extremoduro, así que Raquel me regaló el grafiti para renovar el local”, explica Saúl, propietario del establecimiento. La idea surgió en el marco de una reforma de la fachada. “Teníamos la idea de renovar la fachada y para fomentar la visibilidad del comercio local quisimos encargar este grafiti”.

Saúl, propietario del negocio, con el grafiti de Robe a su espalda. / Mònica Mira

La respuesta ha superado todas las previsiones. “La gente ha tenido una reacción brutal. No creía que tendría tanta repercusión. Han hablado con nosotros hasta de Extremadura, donde nació Robe”, asegura. El impacto digital ha sido notable: “Nuestro vídeo se ha hecho muy viral, con más de 30.000 likes en Instagram”. Además, el mural ha convertido el local en parada señalada en internet: “En Google nos han hecho también punto de visita turística”.

Para la pareja, el homenaje tiene un componente emocional. “Nos gustaba de Robe su música, lo poeta y artista que es. Se ha ido con su muerte un trozo de nuestro corazón, pero queremos fomentar que la gente no lo olvide”. La admiración llega incluso a la carta del restaurante, donde ofrecen una hamburguesa llamada “Extrem”, creada en su honor.

La historia del negocio también forma parte de esta nueva etapa. La pizzería abrió en 2014 bajo el nombre Happy Pizza. Posteriormente pasó a llamarse Mamma Mia! La Nostra Pizza. “Tuve que cerrar hace dos años, pero he vuelto a abrir ahora en el mismo local con muchas ganas. Necesitaba ya trabajar”, cuenta Saúl. En la actualidad, el equipo está formado por cuatro empleados.

El antes y el después del grafiti de la fachada principal. / Mediterráneo

Detrás del grafiti está el artista Requiem. “Me puse en contacto con Requiem, al que también le gusta Robe. Se unió el hambre con las ganas de comer”, relata Raquel. El mural fue realizado durante dos días por el propio grafitero y un compañero. “Se portó muy bien porque tenía ganas de hacer este trabajo”.

El objetivo iba más allá de la estética. “La idea era personalizar el negocio, que tenga alma porque Saúl es un pizzero nato y quien venga a ver el grafiti y pruebe su pizza, repetirá”, afirma Raquel.