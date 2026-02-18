Los jabalís campan a sus anchas en una playa de Castellón

Las imágenes ya no sorprenden a los vecinos, pero sí inquietan. Familias enteras de jabalís deambulan a plena luz del día por la playa de les Amplàries, en Orpesa, recorren senderos, atraviesan zonas verdes y merodean entre bloques de apartamentos turísticos y hoteles como si formaran parte del paisaje habitual. Algunos vídeos incluso los muestran tumbados sobre la arena, descansando junto al mar.

La escena, repetida durante las últimas semanas, refleja una presencia cada vez más normalizada en esta zona residencial, menos poblada ahora que en verano pero también frecuentada en estas fechas por vecinos y visitantes que pasean por el litoral. No resulta extraño cruzarse con los animales a pocos metros, mientras buscan agua y alimento en jardines, papeleras o áreas ajardinadas.

Donde antes era frecuente ver patos en los jardines e inmediaciones del complejo de Marina d’Or, ahora la estampa dominante es la de los ungulados. El cambio simboliza la transformación de un entorno que se ha convertido en terreno propicio para la expansión de estos animales.

Preocupación vecinal ante posibles riesgos

Los residentes alertan de destrozos en el césped, jardines levantados y bolsas de basura rotas. Pero, más allá de los daños materiales, la preocupación gira en torno a la seguridad. Temen encontrárselos al pasear al perro por la noche o tirar la basura, que algún susto pueda provocar una reacción agresiva o que se produzca un accidente de tráfico, como ya ha ocurrido en otros municipios de la provincia.

Por el momento no constan agresiones, pero la cercanía constante alimenta el miedo, especialmente entre familias con niños y personas mayores.

La problemática no es nueva en Orpesa. En diciembre de 2025, vecinos de Torre Bellver ya denunciaron la presencia diaria de manadas en su urbanización. Y durante estos últimos años el Ayuntamiento actuó con la instalación de jaulas trampa, que también fueron objeto de boicot de animalistas.

El Ayuntamiento reactiva el plan de captura

El concejal de Medio Ambiente, David Juárez, confirma que el consistorio ya ha movido ficha. “Se ha enviado ya la documentación a Conselleria para que nos autoricen para proceder a la instalación de las jaulas en la zona de Amplàries y El Balcó, ya que son las zonas donde más se están observando jabalíes y ver si de este modo se puede controlar la sobre población de estos animales en el municipio”, explica.

El municipio ya contó con jaulas trampa en puntos estratégicos desde 2020, autorizadas por la Conselleria de Medio Ambiente. Aquel sistema permitió capturar ejemplares, aunque también generó polémica y actos de sabotaje. El contrato con la empresa encargada finalizó y ahora el Ayuntamiento debe tramitar de nuevo la autorización y la contratación del servicio para reinstalar el dispositivo en las áreas donde se ha detectado mayor presencia.

Al tratarse de un núcleo urbano, no pueden realizarse batidas ni métodos cinegéticos, por lo que la captura mediante jaulas sigue siendo la única herramienta permitida para tratar de devolver el equilibrio y evitar que los jabalíes conviertan definitivamente la playa y las urbanizaciones en parte de su hábitat cotidiano.