Un pueblo de Castellón mueve ficha para reabrir un bar: “Hay tardes en las que ninguno está abierto y la gente se tiene que ir fuera para tomar un café"

Hay tardes en las que ningún bar abre en La Llosa, lo que limita la oferta para vecinos y visitantes. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha vuelto a sacar a licitación la concesión del uso privativo del bar-cafetería del Casal Jove, después de que el primer procedimiento, iniciado en junio de 2025, quedara desierto por falta de ofertas.

En aquella convocatoria, el canon base se fijó en 12.000 euros anuales, impuestos no incluidos, para un contrato de dos años prorrogable por otros dos. Sin embargo, no se presentó ninguna propuesta.

Ahora, el consistorio ha aprobado un nuevo pliego con una rebaja del canon mínimo anual, que pasa a ser de 9.600 euros más IVA. La concesión se otorgará por un periodo de dos años, prorrogables por otros dos, contados a partir de la formalización del contrato. Las personas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 27 de febrero y la fianza también se ha reducido al 50% con el objetivo de facilitar la concurrencia.

El alcalde, Ximo Llopis, ha insistido en que se trata de “una necesidad” para la localidad. Según ha recordado, cuando accedió a la alcaldía el municipio contaba con nueve bares, mientras que en la actualidad solo quedan tres y, en muchas ocasiones, ninguno abre por la tarde. “La gente se tiene que ir a Almenara o a otro pueblo si quiere tomarse un café o una cerveza”, ha señalado. Por ello, una de las condiciones del pliego establece la obligatoriedad de abrir en horario vespertino.

El bar-cafetería se ubica en la planta alta del edificio municipal situado en la calle Maestro Francisco Molina, s/n, inmueble que alberga tanto el Casal Jove como el Auditorio. Desde el Ayuntamiento destacan que se trata de “una ubicación privilegiada”, en un espacio compartido entre ambas instalaciones y con vistas al mar Mediterráneo. En el pasado, el recinto acogió celebraciones como bodas, bautizos y comuniones.

El edificio dispone de una superficie construida total de 896,70 metros cuadrados. La concesión comprende los espacios ubicados en la planta alta —sala principal, cocina equipada, almacén, terraza, aseos y hall— que suman 325,05 metros cuadrados construidos interiores y alcanzan un total computado de 374,75 metros cuadrados destinados a la actividad de bar-cafetería.