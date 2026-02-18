Mario Conde aterriza en Nules para sacudir conciencias con su charla 'Mente crítica y libertad'

El abogado y empresario Mario Conde será el próximo protagonista del ciclo de conferencias Ágora Nules con la ponencia titulada Mente crítica y libertad, que tendrá lugar el lunes 2 de marzo, a las 19.00 horas en el local multifuncional de Nules.

Esta nueva cita se enmarca dentro de este conjunto de charlas organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules, que tiene como principal objetivo reunir al tejido empresarial y social de la localidad en un espacio de reflexión, análisis y debate sobre temas de actualidad.

Cartel de la conferencia de Mario Conde. / Mediterráneo

Con la participación de Mario Conde, el ciclo suma una nueva personalidad destacada del panorama nacional. Su conferencia abordará la importancia del pensamiento crítico y la libertad individual en el contexto social actual, invitando a los asistentes a reflexionar sobre los desafíos contemporáneos desde una perspectiva analítica y personal.

Uno de los primeros ponentes del ciclo fue el mediático expolítico Albert Rivera, en noviembre, que centró su intervención en el liderazgo emprendedor.

Otro de los rostros conocidos que han pasado por Nules fue el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel Garcia-Margallo, quien ofreció la conferencia “Las claves de los conflictos geopolíticos internacionales en el mundo actual”. Esta jornada congregó a representantes del tejido social y empresarial de Nules interesados en profundizar en el análisis de la situación internacional.

La última charla del ciclo ha tenido lugar este lunes y ha estado protagonizada por el economista Emilio Duró, con la charla “Aprender a diferenciar lo importante de lo secundario”. Energía, pasión y optimismo marcaron una jornada que reunió a alrededor de 600 personas procedentes de Nules y de otras poblaciones, consolidando el éxito de participación de esta iniciativa.

El ciclo “Ágora Nules” se desarrollará a lo largo de todo el año y contará cada mes con protagonistas de la actualidad cultural, literaria, política, empresarial o deportiva. Con ello, el consistorio pretende crear un punto de encuentro estable que favorezca la generación de sinergias, el intercambio de ideas y el fortalecimiento del sector empresarial local.