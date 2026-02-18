Dentro del ciclo 'Ágora Nules'
Mario Conde aterriza en Nules para sacudir conciencias con su charla 'Mente crítica y libertad'
La conferencia tendrá lugar el lunes 2 de marzo, a las 19.00 horas, en el multifuncional
El abogado y empresario Mario Conde será el próximo protagonista del ciclo de conferencias Ágora Nules con la ponencia titulada Mente crítica y libertad, que tendrá lugar el lunes 2 de marzo, a las 19.00 horas en el local multifuncional de Nules.
Esta nueva cita se enmarca dentro de este conjunto de charlas organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules, que tiene como principal objetivo reunir al tejido empresarial y social de la localidad en un espacio de reflexión, análisis y debate sobre temas de actualidad.
Con la participación de Mario Conde, el ciclo suma una nueva personalidad destacada del panorama nacional. Su conferencia abordará la importancia del pensamiento crítico y la libertad individual en el contexto social actual, invitando a los asistentes a reflexionar sobre los desafíos contemporáneos desde una perspectiva analítica y personal.
Uno de los primeros ponentes del ciclo fue el mediático expolítico Albert Rivera, en noviembre, que centró su intervención en el liderazgo emprendedor.
Otro de los rostros conocidos que han pasado por Nules fue el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel Garcia-Margallo, quien ofreció la conferencia “Las claves de los conflictos geopolíticos internacionales en el mundo actual”. Esta jornada congregó a representantes del tejido social y empresarial de Nules interesados en profundizar en el análisis de la situación internacional.
La última charla del ciclo ha tenido lugar este lunes y ha estado protagonizada por el economista Emilio Duró, con la charla “Aprender a diferenciar lo importante de lo secundario”. Energía, pasión y optimismo marcaron una jornada que reunió a alrededor de 600 personas procedentes de Nules y de otras poblaciones, consolidando el éxito de participación de esta iniciativa.
El ciclo “Ágora Nules” se desarrollará a lo largo de todo el año y contará cada mes con protagonistas de la actualidad cultural, literaria, política, empresarial o deportiva. Con ello, el consistorio pretende crear un punto de encuentro estable que favorezca la generación de sinergias, el intercambio de ideas y el fortalecimiento del sector empresarial local.
Suscríbete para seguir leyendo
- De antigua alquería a recinto pionero en toda España: Burriana estrena el centro de interpretación citrícola
- Novedades en el Carnaval de Vinaròs por el viento: Habrá un desfile este domingo y se celebrará otro adicional en verano
- Vinaròs cancela el desfile del Carnaval del sábado y mantiene la incógnita para el del domingo
- Una conocida empresa de la Vall d'Uixó celebra su 20 aniversario regalando un encierro de cerriles
- Una nueva franquicia que llega a Almassora busca trabajadores: ya hay más de 1.700 inscritos para ocho vacantes
- Proyectan un aparcamiento de más de 10.000 m² para camiones junto a la N-340 en Almassora
- Recta final del derribo de tres antiguas azulejeras que liberará 36.000 m² industriales en l’Alcora
- bp confirma que el desmantelamiento de la plataforma marina del Serrallo empezará este 2026