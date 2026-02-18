Morella abre a los vecinos el modelo de sus fiestas de agosto a través de una consulta popular

Morella celebrará a partir del lunes una consulta popular para que los vecinos empadronados decidan el modelo de organización de las fiestas de agosto, conocidas popularmente como los Bous de Sant Roc. La ciudadanía podrá escoger entre una nueva propuesta impulsada por el equipo de gobierno o mantener la estructura actual.

Según ha trasladado el Ayuntamiento, la iniciativa fue presentada hace quince días a las asociaciones del municipio y plantea algunos cambios organizativos en la estructura general de las celebraciones y una nueva orientación de actividades para todos los públicos. En este sentido, el alcalde, Bernabé Sangüesa (Independents), explica que "la propuesta se nutre de los colectivos y asociaciones que nos han hecho llegar sus propuestas, preocupaciones y necesidades”.

Sistema de votación

La consulta contará con una primera fase on line desde el lunes 23 de febrero hasta el viernes 27 de febrero, anónima, a través del portal web municipal de participación y transparencia. Durante una semana se podrán emitir votos telemáticos. Se realizará el recuento online y se eliminarán del censo las personas que ya hayan votado por esta vía. Sin publicar todavía los resultados, se abrirá una segunda tanda de votación presencial en el Ayuntamiento, desde el lunes 2 de marzo hasta el viernes 6. Finalmente, el sábado 7 se publicarán los resultados.

La consulta no será vinculante, aunque el ejecutivo local se ha comprometido a trasladar el resultado al pleno municipal previsto para el mes de marzo. La consulta permitirá ahora a los vecinos empadronados expresar su preferencia sobre el modelo festivo que desean para las próximas celebraciones. “El objetivo es tener un resultado la primera semana de marzo, para poder llevarlo al pleno en caso de ser aprobado”, explica el alcalde.

Calendario festivo

Con la nueva propuesta, el calendario festivo arrancará el viernes 14 de agosto con el pregón, mientras que el sábado 15 tendrá lugar la tradicional “montada dels cadafals”. El domingo y el lunes se mantendrían las exhibiciones taurinas en un formato similar al actual: encierro por la mañana, seguidamente actividades para los más pequeños, exhibiciones de reses por la tarde y toros embolados por la noche.

El martes se introduciría una de las principales novedades: el día de los “kintos” se celebraría íntegramente sin actos taurinos, que serían sustituidos por “tardeos musicales” en el recinto de bous al carrer y calles adyacentes. El miércoles regresarán los actos taurinos coincidiendo con el día de la Penya el Bou, y el jueves se celebrarían las últimas exhibiciones de vacas y la desmontada de cadafals. El alcalde, Bernabé Sangüesa, ha señalado que “queremos mejorar las fiestas y pensamos que es una buena propuesta”.

Además, ha subrayado que “el voto será secreto y seremos los concejales quienes haremos el recuento. Invitamos a los concejales de la oposición a ayudarnos en el proceso. Además, el secretario del ayuntamiento velará por la transparencia y garantías en el recuento”. Por su parte, Javier Amela, teniente de alcalde y concejal de fiestas, defiende el refuerzo de la programación musical: “Hemos multiplicado los actos musicales y vamos a llenar de actividades el segundo fin de semana de fiestas para relanzarlo. Los últimos años eran días que quedaban pobres tanto en programación como en asistencias, pensamos que es una buena propuesta”.

Cambios planteados

Entre los cambios planteados destaca que la montada coincidiría con el sábado 15 de agosto, una jornada de elevada afluencia turística en la ciudad amurallada. Asimismo, la propuesta contempla una reducción de una hora diaria en las exhibiciones taurinas: los encierros matinales finalizarán a las 08.30 horas y los festejos vespertinos comenzarán a las 16.30 horas. Amela ha señalado además que el equipo de gobierno está abierto a estudiar nuevas iniciativas, como trasladar la semana festiva a principios de agosto a partir de 2027, aunque este año se mantendrá en torno al 15 de agosto.

En este sentido, Amela, reconoce que “sabemos que hay partes polémicas y que no encajan a todo el mundo, pero si todos cedemos, ganamos en conjunto”. Amela ha añadido que “la nueva propuesta surge de iniciativas propias y de ideas que nos han hecho llegar diversas asociaciones y colectivos”.