Onda será escaparate internacional de la cerámica española

El Ayuntamiento de Onda acogerá el próximo 25 de febrero una jornada internacional enmarcada en la iniciativa ‘Time of Spain’, impulsada por la patronal cerámica Ascer, que reunirá en la ciudad a cerca de 50 periodistas internacionales especializados en arquitectura, interiorismo, estilos de vida y sector cerámico, además de medios nacionales de referencia.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, será la encargada de dar la bienvenida institucional a los asistentes y ha destacado: “Onda es una ciudad que ha crecido junto a la cerámica, desde sus orígenes industriales hasta la innovación que hoy marca tendencias a nivel internacional, y es un orgullo mostrar al mundo nuestro patrimonio y nuestra industria”.

Patrimonio y cerámica

La jornada comenzará con una visita guiada por el centro histórico de Onda hasta la antigua fábrica de La Campaneta, de la mano del historiador ondense, Vicent García Edo, quien pondrá en valor la profunda vinculación de la ciudad con la tradición cerámica valenciana.

Este recorrido permitirá a los profesionales de la prensa internacional conocer de primera mano la historia industrial de Onda, su evolución urbana y su papel clave en el desarrollo del sector cerámico español.

Futuro del sector

En el interior de La Campaneta, espacio emblemático ligado al pasado industrial ondense, se celebrará un taller experiencial de tendencias cerámicas para 2026, con muestras de producto y exposiciones de nuevas líneas de diseño.

El encuentro combinará análisis de innovación, sostenibilidad y nuevas corrientes estéticas con actividades prácticas, reforzando la cerámica como elemento central de la arquitectura contemporánea y del diseño de interiores.

En este bloque intervendrán Lucía Ortiz y Ana Benavente del Observatorio de Tendencias del ITC (Instituto de Tecnología Cerámica), quienes abordarán la evolución del sector, los retos de futuro y el papel de la innovación como motor de competitividad internacional.

Cabe destacar que la jornada forma parte de la estrategia de promoción exterior de la cerámica española bajo el paraguas ‘Time of Spain’, iniciativa que busca consolidar los meses de febrero y marzo como el gran escaparate internacional del sector, concentrando misiones de prensa, presentaciones de tendencias y acciones de visibilidad global.

En este contexto, Onda se posiciona como enclave estratégico de esta promoción internacional, uniendo patrimonio, industria e innovación en un mismo escenario. Ballester ha subrayado que eventos como este “refuerzan la proyección internacional de Onda, apoyan a nuestra industria cerámica y demuestran que somos una ciudad que sabe unir historia, talento e innovación para seguir liderando el futuro del sector”.