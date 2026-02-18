Talan una pinada en Castellón por "alto riesgo" de caída de los árboles
Debido a los fuertes vientos del pasado fin de semana –con ráfagas de hasta 106 km/hora- cayó uno de los pinos, provocando un fuerte impacto en los otros ejemplares y afectando gravemente a la seguridad de todo el conjunto
Una pinada en Castellón será talada tras detectarse un alto riesgo de caída de los árboles, que amenaza la seguridad de vecinos y zonas de juego. La decisión se ha tomado tras la inspección de los ejemplares y la evaluación de informes técnicos que concluyen que los árboles presentan desequilibrio, debilidad en troncos y raíces, y riesgo de volcar, incluso con vientos moderados.
El temporal de viento provoca el caos en Castellón con rachas de 172 km/h
Se trata de los pinos de la plaza Vista Alegre en Alcossebre, un conjunto catalogado de interés local, que durante el pasado fin de semana sufrió la caída de uno de sus ejemplares: "Debido a los fuertes vientos del pasado fin de semana –con ráfagas de hasta 106 km/hora- cayó uno de los pinos, provocando un fuerte impacto en los otros ejemplares y afectando gravemente a la seguridad de todo el conjunto", reza un comunicado del ayuntamiento en sus redes sociales.
Este incidente evidenció la vulnerabilidad del resto de los pinos, que presentan una gran inclinación, desequilibrio interno y debilidad en troncos y raíces con “alto riesgo de volcar o romperse”, incluso en episodios de vientos de poca intensidad. Por ello se decidió que la única opción segura es su retirada completa mediante tala, ya que el conjunto de árboles se encuentra en una situación “de alta peligrosidad”
El reloj de un campanario se vuelve 'loco' por el viento en un pueblo de Castellón: imposible saber la hora
La zona ya se encuentra precintada para impedir el acceso de personas y garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes, especialmente del parque infantil que se encuentra junto a la pinada.
Los trabajos se desarrollarán en los próximos días bajo supervisión técnica para asegurar que se realizan con todas las medidas de seguridad necesarias.
Desde el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert "se lamenta profundamente tener que tomar esta medida, que afecta a un espacio emblemático y de valor histórico y ambiental", pero se insiste en que "la seguridad de la ciudadanía y la prevención de accidentes es la prioridad absoluta".
Una vez completada la tala, se estudiará un proyecto de reordenación paisajística de la plaza Vista Alegre, que permitirá plantar nuevos ejemplares y otras especies adaptadas al entorno.
El objetivo es mantener la función ecológica, estética y recreativa del espacio, al tiempo que se garantiza que los árboles sean seguros y sostenibles a largo plazo.
Suscríbete para seguir leyendo
- De antigua alquería a recinto pionero en toda España: Burriana estrena el centro de interpretación citrícola
- Novedades en el Carnaval de Vinaròs por el viento: Habrá un desfile este domingo y se celebrará otro adicional en verano
- Vinaròs cancela el desfile del Carnaval del sábado y mantiene la incógnita para el del domingo
- Una conocida empresa de la Vall d'Uixó celebra su 20 aniversario regalando un encierro de cerriles
- Una nueva franquicia que llega a Almassora busca trabajadores: ya hay más de 1.700 inscritos para ocho vacantes
- Proyectan un aparcamiento de más de 10.000 m² para camiones junto a la N-340 en Almassora
- Recta final del derribo de tres antiguas azulejeras que liberará 36.000 m² industriales en l’Alcora
- bp confirma que el desmantelamiento de la plataforma marina del Serrallo empezará este 2026